»Unwahrscheinlich«: Insider rechnen dieses Jahr doch nicht mit einem Release von Windows 12

Das meint die Expertin: Für uns als Endnutzer kann es am Ende fast egal sein, ob das Update jetzt Windows 12 oder Windows 11 24H2 heißt - bei ersterem spare ich mir nur ein paar Zeichen beim Schreiben.



Gleichzeitig ist die Situation jetzt wieder etwas unübersichtlicher geworden, als sie zuvor erschien: Wie groß ist die Veränderung, die das Update mit sich bringt? Wie tiefgreifend die Integration von generativer KI in das Betriebssystem? Und was tut sich am Ende wirklich alles noch abseits der KI bei Windows?



Ich bin ehrlich: Klare Antworten habe ich darauf nicht. Momentan bleibt mir nur, weiter über neue Erkenntnisse und Quellen zu berichten und sie so gut wie möglich einzuordnen - und euch, abzuwarten und Tee zu trinken. Aber es gibt schließlich schlimmeres als Tee.