Windows 12: Steht der Release doch früher als gedacht an?

Wird Windows 12 schon im Sommer 2024 erscheinen?

Die Arbeiten an Windows 12 sind in vollem Gange, so viel steht zumindest fest. Doch wann wird der Release des kommenden Microsoft-Betriebssystems erfolgen?

Dies will nun das taiwanesische Branchenmagazin Commercial Times erfahren haben. Demzufolge soll Windows 12 bereits im Juni 2024 das Licht der Welt erblicken - doch diese Prognose ist mit Vorsicht zu genießen.

Mehr zum Thema Microsofts Geschenk für Millionen von Windows-Besitzern sorgt Jahre später für großen Ärger von Jusuf Hatic

Konkret beruft sich der Bericht auf Prognosen namhafter Unternehmen der PC-Industrie, die im Rahmen der Taiwan Medical Technology Exhibition in Taipeh zu Gast waren.

Explizit genannt werden etwa Acer, MSI oder Quanta, die sich allesamt auf den Release von Windows 12 freuen: Mit dem scheinbaren Fokus auf Künstliche Intelligenz versprechen sich die Hersteller einen ordentlichen Boost bei den PC-Verkaufszahlen.

Beispielhaft führt die Commercial Times hier den Acer-CEO Jason Chen an. Dieser steht der Entwicklung von »KI-PCs« positiv gegenüber, da diese unter anderem nachhaltig zur medizinischen Industrie beitragen können.

Deutlich forscher geht hingegen Quanta-Vorstand Barry Lam ans Werk: Der taiwanesische ODM-Spezialist sehe insbesondere in den Bereichen »KI-Computer, KI-Server und KI-Automobilelektronik« einen Aufschwung in den kommenden Monaten.

Diesen Aufschwung soll es laut Lam spezifisch im Sommer 2024 geben, »wenn Microsoft eine neue Generation an Betriebssystemen veröffentliche«. Auf diese Aussage stützt sich auch die Release-Prognose des Commercial-Times-Berichts, weshalb hier von einer Veröffentlichung von Windows 12 im Juni 2024 gesprochen wird.

Wie realistisch dieser Zeitraum ist, lässt sich schwer einschätzen. Zumindest der dreijährige Entwicklungszyklus, den Microsoft seit Windows 10 pflegt, wird so eingehalten.

Allerdings tendierten vorherige Gerüchte zum Windows-12-Release zu einer Präsentation gegen Ende des Jahres 2024, wie etwa Intel im Rahmen einer Entwicklerkonferenz äußerte:

Jetzt seid ihr gefragt: Ist ein großes Update auf Windows 12 schon im Sommer 2024 realistisch oder wäre das zu früh für ein neues Betriebssystem? Werdet ihr bei eurem aktuellen OS bleiben oder auf Windows 12 aktualisieren, sobald dieses erschienen ist? Welche Features muss das kommende Betriebssystem unbedingt haben, um interessant zu sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!