Aus für Cortana: Windows 10 und 11 bald ohne die Sprachassistenz

Cortana geht, der Co-Pilot kommt.

Microsoft hat den Ruhestand für Cortana angekündigt. Denn wie das Unternehmen mitteilt, soll die Sprachassistenz noch Ende dieses Jahres aus Windows 10 und 11 verschwinden. Damit hat die 2014 vorgestellte Software nach knapp einem Jahrzehnt ihren Dienst getan.

Der Name der Sprachassistenz stammt ursprünglich aus der Videospiel-Serie Halo. Dort ist Cortana die KI-Begleiting von Spielfigur und Spartan-Soldat John-117, besser bekannt als Master Chief.

Es ist nicht das erste Mal, dass Cortana aus einem Betriebssystem verschwindet. Bereits 2021 stellte Microsoft die Assistenz für Android und iOS ein.

Cortana wird abgelöst durch einen Piloten

Die Rolle von Cortana soll in Windows künftig ein Co-Pilot einnehmen. Auch hier hat man sich bei Microsoft offenbar erneut von Halo inspirieren lassen, sind wir doch im neuesten Ableger Halo Infinite statt mit KI-Begleiterin mit dem Piloten Fernando Esparza unterwegs.

Bei Windows wird dieser Pilot jedoch - wie könnte es aktuell anders sein - ein KI-Chatbot. Das hat man vor wenigen Tagen auf der Build-Konferenz vorgestellt. Eine Vorschau des Bots soll noch in diesem Monat erscheinen.

Nach Release soll sich der Co-Pilot dann direkt in der Taskleiste wiederfinden - also dort, wo einmal der blaue Ring von Cortana zu finden war. Der Co-Pilot soll euch dann in allen Anwendungen und Programmen zur Verfügung stehen und etwas das Kopieren, Screenshotten oder Umschreiben von Inhalten übernehmen.

Und was passiert mit Cortana? Nun, zumindest in einigen Programmen bleibt die Sprachassistenz erst einmal erhalten. Dazu zählen etwa die Apps Outlook Mobile und Microsoft Teams. Über kurz oder lang dürfte Cortana aber auch aus diesen Softwares verschwinden und durch den neuen, mächtigeren Co-Piloten abgelöst werden.

1:23 Schaut euch den neuen KI-Assistenten für Windows 11 an!

Wie seht ihr das? Trauert ihr der Halo-inspirierten Sprachassistenz Cortana schon jetzt hinterher? Oder seid ihr froh, dass ihr das Programm künftig nicht mehr umständlich abschalten müsst, um von Microsoft in Ruhe gelassen zu werden? Wie findet ihr die Einführung des neuen KI-basierten Co-Piloten? Schreibt es uns in die Kommentare!