Windows 11 24H2 oder Ubisoft Spiele, beides ist für viele User aktuell nicht möglich

Lösungen für dieses Problem sind sowohl von Microsoft als auch von Ubisoft in Sicht. (Bild: Pixbay)

Wie das Online-Magazin Bleeping Computer berichtet, sorgt das Windows 11 24H2 Update für Abstürze, wenn auf eurem PC bestimmte Ubisoft-Spiele wie Assassin's Creed, Star Wars Outlaws oder Avatar: Frontiers of Pandora installiert sind. Sowohl auf Reddit als auch in den Microsoft-Foren gibt es verschiedene Threads, in denen sich Anwender über entsprechende Probleme beklagen.

Besonders perfide ist, dass die Probleme in unregelmäßigen Abständen auftreten. Bei einigen Usern stürzen die Games direkt nach dem Start ab, während es bei anderen Anwendern erst einige Minuten nach dem Laden eines Spielstandes zu einem Black- oder Bluescreen kommt.

In Redmond ist man sich der Probleme bewusst und arbeitet an einer Lösung. Laut Microsoft sind die folgende Spiele unter Windows 11 24H2 betroffen:

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

Star Wars Outlaws

Avatar: Frontiers of Pandora

Bei Ubisoft möchte man offensichtlich nicht darauf warten, bis Microsoft den Bug beseitigt hat und bietet einen ersten temporären Hotfix für Star Wars Outlaws an. Der Spiele-Publisher teilt allerdings gleichzeitig mit, dass es bei der Nutzung des Patches zu Performance-Problemen kommen kann.

Ubisoft bleibt eigenen Angaben zufolge aber am Ball und möchte bald eine Lösung anbieten, die die Leistung nicht oder zumindest weniger stark einschränkt.

Microsoft hat in einem ersten Schritt die Installation des 24H2 Updates vorläufig auf Rechnern gestoppt, bei denen die oben genannten Ubisoft Spiele installiert sind. Weiterhin wird ausdrücklich vor einer manuellen Aktualisierung des Betriebssystems abgeraten.

Problemfall 24H2

Die jetzt an die Öffentlichkeit gelangen Probleme mit Spielen des Publishers Ubisoft sind nicht die ersten. Bereits seit der Veröffentlichung im Oktober läuft das Update 24H2 alles andere als rund. Mit diversen Patches hat Microsoft immer wieder Fehler wie etwa den 8,63 GByte großen und vorübergehend nicht löschbaren Installations-Cache behoben.

Neben den Problemen mit den Ubisoft-Games und dem Installationscache gibt beziehungsweise gab es noch die folgenden Baustellen, von denen ein Teil mittlerweile behoben wurde:

USB-Geräte, die das eSCL-Scanprotokoll unterstützen, sind möglicherweise nicht auffindbar

Datum & Uhrzeit in den Fenstereinstellungen erlauben Benutzern möglicherweise nicht, die Zeitzone zu ändern

Im Menü des Task-Managers werden Apps und Prozesse mit 0 (null) angezeigt

Voicemeeter-App wird möglicherweise unerwartet geschlossen, was zu einem Bluescreen-Ausnahmefehler führt

Datenträgerbereinigung meldet möglicherweise fälschlicherweise Speicherplatz für die Bereinigung

Einige ASUS-Geräte können möglicherweise nicht Windows 11 Version 24H2 installieren

Mit Fingerabdrucksensoren können Probleme auftreten, nachdem ein Gerät gesperrt wurde

Die Verwendung der Kamera kann dazu führen, dass einige Anwendungen nicht mehr reagieren

Safe Exam Browser-Anwendung kann möglicherweise nicht geöffnet werden

Einige Geräte, die Easy Anti-Cheat verwenden, reagieren nicht mehr und erhalten einen blauen Bildschirm

Anpassungsanwendungen für Hintergrundbilder funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet

Kompatibilitätsprobleme mit Intel Smart Sound Technology-Treibern

Asphalt 8 reagiert möglicherweise in regelmäßigen Abständen nicht mehr

Wie sind eure Erfahrungen mit dem Windows 11 24H2 Update bisher? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare!