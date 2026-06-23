Windows 11 26H2: Das neue Feature-Update steht vor der Tür und so seid ihr dabei

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Ein großes Betriebssystem-Update in wenigen Sekunden installieren? Auch dieses Jahr wird das für Millionen PC-Nutzer wieder Realität werden.

Wie Microsoft in einer offiziellen Ankündigung bestätigt hat, steht das nächste große Feature-Update mit der Bezeichnung »Windows 11 Version 26H2« in den Startlöchern und wird in wenigen Monaten veröffentlicht.

Auf den meisten Windows-PCs sollte sich das Update dank eines winzigen Aktivierungspakets schnell installieren lassen. Einzig Besitzer älterer Windows-Versionen müssen für das Upgrade mehr Zeit einplanen.

4:00 Was passiert, wenn man dem ersten Windows-Laufwerk den Buchstaben »C« wegnimmt?

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Laut Microsoft hängt der Aufwand bei der Installation des großen Updates von der aktuell installierten Version von Windows 11 ab. Ist auf dem PC Windows 11 Version 24H2 oder 25H2 installiert, muss nur ein sogenanntes Enablement Package (Aktivierungspaket) installiert werden.

Wie schon beim Upgrade von Version 24H2 auf 25H2 im letzten Jahr gilt hier also, dass alle Daten des Updates bereits unbemerkt im Hintergrund als Teil der monatlichen Updates auf die Festplatte geladen worden sind.

Das Aktivierungspaket ist dementsprechend nur 174 Kilobyte groß und fungiert lediglich als digitaler Schalter, der die Neuerungen freischaltet – das Update sollte daher mit nur einem Neustart erledigt sein.

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Einzig PCs, die noch auf eine ältere Version setzen, wie Windows 10 oder Windows 11 23H2, müssen das große Updatepaket herunterladen und installieren.

Wie zuvor gibt es von Microsoft 24 Monate Support für die Editionen Home und Pro.

Eine gute Nachricht gibt es abschließend für alle Nutzer: Die offiziellen Hardware-Anforderungen für Windows 11 bleiben auch mit dem Sprung auf die Version 26H2 komplett unverändert.

Microsoft hat bisher noch kein exaktes Datum für die Veröffentlichung genannt. Allerdings soll es »in Kürze« erscheinen. Wie bei Windows üblich wird der Rollout sehr wahrscheinlich schrittweise in Wellen erfolgen, beginnend mit den PCs, die am wahrscheinlichsten die wenigsten Probleme haben werden.

Mehr zum Thema: Windows 11 überarbeitet endlich das Startmenü und so könnt ihr es schon jetzt ausprobieren

Um herauszufinden, ob das Update per schnellen Neustart oder langem Download installiert wird, hilft es, die aktuelle Version von Windows zu überprüfen.

Drück die Tastenkombination Windows + R Tipp den Befehl winver ein und drückt die Enter-Taste

In einem kleinen Fenster wird die aktuelle Version von Windows angezeigt. Steht hier 24H2 oder 25H2, sollte das Update nur wenige Augenblicke dauern. Ist noch eine ältere Version von Windows installiert, gibt es zwei Möglichkeiten, weiter zu verfahren:

Ihr wartet, bis Version 26H2 auf eurem PC angeboten wird.

Ihr installiert Version 25H2 bereits jetzt und bekommt 26H2 dann als kleinen Happen im Herbst.

Jetzt ist eure Meinung gefragt. Wie haltet ihr es mit der Installation von Windows-Updates? Installiert ihr neue Versionen direkt nach Veröffentlichung oder wartet ihr lieber erst einmal ab? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.