Windows 11: Der »Bluescreen of Death« soll vom berüchtigten Blau abkehren und weitere Merkmale verlieren

Der Bluescreen of Death hat wohl endgültig ausgedient. (Quelle: Microsoft)

Seit mehr als 30 Jahren zeigt euch euer Windows-PC einen blauen Bildschirm mit (mehr oder weniger) hilfreichen Informationen an, der auf einen Systemabsturz hinweist.

Die blaue Farbe wurde zum Markenzeichen dieser Fehlermeldung: Der »Bluescreen of Death« war geboren. In der aktuellen Vorschauversion eines neues Updates im Windows Insider Programm scheint Microsoft nun diese blaue Farbe selbst zu Grabe zu tragen.

Zwar passt die Abkürzung »BSoD« noch, doch aus dem »Bluescreen« wird in dieser Preview ein »Blackscreen«, denn die neuen Fehlermeldungen finden sich auf schlichtem Schwarz wieder.

Die grundlegenden Informationen wie der Stop-Code zur Absturzursache wandern laut Windows Latest immerhin in die Mitte des unteren Bildschirmrands.

Die Änderung kommt nicht komplett überraschend: Einen ähnlichen Versuch hat Microsoft bereits vor fast vier Jahren unternommen, die Farbe des Bluescreens of Death zu ändern. Damals nahm man allerdings wieder Abstand von der Neuerung.

Auch der QR-Code, der zu weiterführenden Informationen leitet, fehlt in der neuen Version ebenso wie der :( Smiley. Die explizite Aussage, dass der Rechner auf ein Problem gestoßen ist und neu starten muss, haben die Entwickler in der neuen Version ebenfalls entfernt.

An dieser Stelle greift auch die Kritik des Windows-Latest-Berichts ein: Der neue BSoD-Bildschirm sehe der Anzeige während eines regulären Windows-Updates viel zu ähnlich und könne so zur Verwirrung führen.

Diese Verwirrung drohe bei ungeübten Nutzern in gleichem Maße wie bei IT-Administratoren, die die eher unerfahrenen Nutzer durch die Fehlermeldungen begleiten müssen.

So soll der neue BSoD-Bildschirm aussehen. (Quelle: Windows Latest)

Angesichts der weitflächigen Verteilung dieser Änderung über das Windows Insider Programm ist davon auszugehen, dass der neue Blackscreen of Death es in den kommenden Monaten auch in ein offizielles Update schaffen wird.

Angesichts der weitflächigen Verteilung dieser Änderung über das Windows Insider Programm ist davon auszugehen, dass der neue Blackscreen of Death es in den kommenden Monaten auch in ein offizielles Update schaffen wird.