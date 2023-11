Windows 11: Microsoft testet neue Einstellung, mit der euer Akku länger halten soll

Windows 11 will euch künftig beim Energiesparen unter die Arme greifen. (Quelle: stock.adobe.com - Ascannio)

Draußen wird es wieder kälter - und das Energiesparen kommt wieder in Mode. Das hat auch Microsoft erkannt und Windows 11 deswegen testweise eine neue Einstellung verpasst.

Mit der Option sollt ihr euer Notebook oder euren Desktop-PC anweisen können, deutlich sparsamer mit Energie und damit logischerweise auch mit dem Akku umzugehen.

Ausprobieren lässt sich die neue Funktion schon jetzt - allerdings leider noch nicht in der Live-Umgebung.

Windows 11 testet neuen Energiesparmodus

Was ist passiert: Microsoft hat ein neues Update für den Canary-Channel von Windows 11 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die früheste Testumgebung von Windows, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Teil des Updates ist auch eine neue Einstellung. Mit der lässt sich ein Energiesparmodus aktivieren. Dabei kann man wählen, ob die Einstellung dauerhaft aktiv ist oder erst bei niedrigem Akkustand eingeschaltet werden soll.

4:33 Nicht nachmachen! - Wie schlimm ist es, den System32-Ordner von Windows zu löschen?

Die Option soll auch ausgewählt werden können, wenn der Rechner per Kabel an den Strom angeschlossen ist - dann profitiert man natürlich nicht von einer längeren Laufzeit des Akkus, kann aber trotzdem etwas Strom sparen und bei Notebooks den Akku schonen.

Aktuell gibt es bereits eine ähnliche Funktion namens Stromsparmodus. Dieser scheint durch die neue Einstellung ersetzt zu werden.

So aktiviert ihr den Energiesparmodus: Um die Einstellung schon jetzt zu nutzen, ist wie bereits erwähnt ein Zugang zum Canary Channel von Windows 11 notwendig. Dieser ist jedoch vergleichsweise instabil und deswegen mehr zum Testen der Funktionen gedacht, nicht als Ersatz für die Live-Umgebung im Alltag.

Nutzt ihr Windows 11 im Canary Channel, könnt ihr die Option in den Einstellungen aktivieren, indem ihr erst [Win] + [I] drückt und euch dann zu System -> Strom und Akku begebt. Alternativ soll die Funktion auch über die Schnelleinstellungen aktiviert werden können. Diese lassen sich im rechten Bereich der Taskleiste aktivieren.

Wo wir gerade über die Taskleiste sprechen: Diese Einstellungen nehme ich nach der Installation von Windows 11 sofort vor, um die Taskleiste zu verbessern

Wann der neue Modus auch in der Live-Umgebung erscheinen wird, ist noch offen. Üblicherweise wandern neue Funktionen mit steigender Stabilität vom Canary Channel über den Dev Channel und Beta Channel in die Produktivumgebung.

Was meint ihr? Ist der neue Energiesparmodus zum Schonen von Akku und Umwelt eine sinnvolle Entwicklung? Oder war der bisherige Stromsparmodus völlig ausreichend und die Ressourcen zur Entwicklung an anderer Stelle besser aufgehoben? Werdet ihr den neuen Modus nutzen, sobald er seinen Weg in die Live-Umgebung findet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!