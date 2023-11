Microsoft aktualisiert die Xbox-App für Windows 11 und euer PC-Handheld profitiert direkt davon

Microsoft hat ein neues Update für die Xbox-App für den PC veröffentlicht. (Hintergund: Oksana, stock.adobe.com)

Das Update der Xbox-App für Windows 11 steht bereits zum Download bereit und enthält ein besonderes Feature. Mit dem neuen »Kompaktmodus« möchte Microsoft euch die Navigation zu euren Lieblingsspielen vereinfachen.

Mit wenigen Handgriffen könnt ihr in den neuen Modus wechseln. Tippt dazu auf den entsprechenden Schieberegler unter eurem Profil. Alternativ könnt ihr den Kompaktmodus auch auf eurem Windows-11-PC aktivieren.

Microsoft geht erste Schritte in Richtung PC-Handheld-Optimierung

Windows und PC-Handhelds wollen derzeit nicht so recht zusammenpassen, so unser Eindruck bei den Tests des Asus Rog Ally und des Lenovo Legion Go.

Das Problem: Windows 11 ist (noch) nicht für die Steuerung mit Controller optimiert.

Xbox-App: Der neue Kompaktmodus soll künftig standardmäßig auf PC-Handhelds aktiviert sein.

Mit dem Update der Xbox-App gehen die Redmonder einen Schritt in die richtige Richtung. Damit bringt Microsoft eine berührungsfreundlichere Benutzeroberfläche für kleinere Bildschirme auf den Weg - wenn nicht gerade eine Maus und Tastatur am Handheld hängen (was selten der Fall sein dürfte).

Schaltet ihr den Kompaktmodus ein, sind in der Seitenleiste lediglich Symbole zu sehen. Dadurch profitiert ihr von mehr Platz beim Durchforsten der Inhalte.

Wie Microsoft offiziell mitteilt, arbeitet das Unternehmen mit Herstellern von PC-Handhelds wie Asus zusammen, um diesen Modus standardmäßig auf den kompakten Computern zu aktivieren.

Außerdem konzentriere man sich weiterhin auf Updates, »um ein großartiges Xbox-App-Erlebnis für Windows Handhelds zu bieten«.

Neben dem Kompaktmodus integriert Microsoft weitere Neuerungen in das Update. Es wird zusätzlich eine Option für die Benachrichtigungen bereitgestellt, so dass nur ungelesene Benachrichtigungen im entsprechenden Abschnitt zu sehen sind.

Zudem fügt Microsoft ein neues »Gaming Services Repair Tool« ein, »das zum Beheben von Problemen mit Gaming Services oder fehlenden Inhalten beim Starten der Xbox App auf dem PC« helfen soll.

Dieses Tool findet ihr zukünftig in eurem Profil unter dem Punkt »Support«.

Spieler auf Konsolen haben jetzt obendrein die Möglichkeit, die japanische Sprachunterstützung für physische und virtuelle Tastaturen hinzuzufügen.

Habt ihr die neueste Xbox-App auf dem Asus Rog Ally, dem Lenovo Legion Go oder einem anderen Modell ausprobiert? Was haltet ihr von dem Update? Seht ihr es als wichtigen und richtigen Schritt in Richtung PC-Handheld-Optimierung oder seid ihr mit Windows auf den kompakten Rechnern ohnehin zufrieden? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!