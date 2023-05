Windows 11: Microsoft steckt noch mehr Werbung in das Betriebssystem

Neuesten Informationen zufolge wird Windows 11 bald (noch) mehr Werbung enthalten.

Microsoft ist bekannt dafür, auf eine wenig subtile Art und Weise für seine eigenen Produkte zu werben. So sieht man selbst auf dem Dashboard der aktuellen Xbox-Konsolen Werbung für Gamepass, Spiele oder Zubehör.

Windows 11 ist keine Ausnahme. Ruft man zum Beispiel in der aktuellen Version die Einstellungen-App auf, wird in der Kategorie »System« dafür geworben, die Vorteile von Microsoft 365 kennenzulernen.

Und einem neuesten Bericht zufolge wird Microsoft in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Werbung anzeigen.

Mehr Werbung in den Einstellungen

Twitter-Nutzer Albacore hat in einem neuen Insider-Build von Windows 11 Informationen dazu gefunden, dass die Einstellungen-App eine neue »Home«-Kategorie bekommen wird. In der soll prominenter für Microsoft-Produkte geworben werden.

Anstelle eines kleinen Buttons, der euch dazu einlädt, die Vorteile von Microsoft 365 kennenzulernen, wird es zukünftig ein großes Banner mit einer »Kostenlos ausprobieren«-Schaltfläche geben.

Solltet ihr außerdem keinen Microsoft-Account mit eurer Windows-Version verbunden haben, werden euch hier die Vorteile dafür erklärt.

Auch in der Konten-Kategorie gibt es ein Update: Sollte ein Nutzer Microsoft-Produkte verwenden, die veraltet sind, wird man hier darüber informiert. Hier findet man ebenfalls ein Werbebanner, das für die Vorteile eines Microsoft-Accounts wirbt.

Nutzer von Windows 11 haben sicher schon bemerkt, dass auch andere Bereiche des Betriebssystems Werbeanzeigen enthalten. So sind viele Apps im Startmenü angeheftet, obwohl man sie nie installiert hat - einige davon sind Microsoft-eigene Apps.

Meinung der Redaktion

Alana Friedrichs: Ich verstehe ja, dass Microsoft nach der Entwicklung einer Software auch sehen möchte, dass selbige von möglichst vielen Menschen verwendet wird. Aber mit der Eigenwerbung im Betriebssystem stellt sich Microsoft selbst ein Bein.

Nicht nur, weil ich von einem Betriebssystem dezente Zurückhaltung erwarte und einfach nur möchte, dass es funktioniert und mich sonst so weit wie möglich in Ruhe lässt.

Auch habe ich bei Microsoft oft das Gefühl, dass die Eigenwerbung nicht völlig durchdacht ist. Selten hatte ich das Gefühl, dass die Werbung genau dort auftaucht, wo sie mir einen Mehrwert für meine aktuelle Tätigkeit suggeriert. Stattdessen sieht es oft so aus, als würde die Werbung einfach dort landen, wo gerade Platz ist.

So auch bei der neuen Werbeeinblendung. Wenn ich die System-Einstellungen öffne, dann meist um meine Bildschirme anzupassen oder ein Problem mit dem Ton zu beheben - nicht, um mich über die Vorteile von Microsoft 365 informieren zu lassen.

Was hält ihr davon, dass Microsoft noch mehr Werbung in Windows 11 stecken will? Ist dies für euch ein Grund, euch von dem Betriebssystem fernzuhalten oder ist euch das egal? Benutzt ihr selbst Windows 11 und sind euch die Werbeanzeigen aufgefallen? Oder findet ihr diese Anzeigen vielleicht sogar gut? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!