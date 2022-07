Windows 11 bringt endlich Explorer-Tabs und mehr: Diese 5 coolen Features sind geplant

Windows 11 wird in Zukunft noch eine ganze Reihe neuer Funktionen erhalten. Davon können sich vor allem die sogenannten Windows Insider überzeugen, die regelmäßig Vorabversionen von Microsoft erhalten, damit diese in freier Wildbahn auf Herz und Nieren getestet werden, bevor sie dann im Rahmen eines großen Updates auf euren Rechnern landen.

In der jüngst verteilten Preview-Build 25136 ist eine Neuerung bereits auf den ersten Blick zu erkennen - wenn auch nicht bei allen Testern, sondern nur auf einigen ausgewählten Systemen. Ja, wir sprechen in der Tat von den heißersehnten Tabs im Datei-Explorer. Aber auch abseits davon gibt es noch weitere Funktionen, die schon bald bei euch landen könnten.

Schon sehr bald landet übrigens erst einmal das große Herbst-Update für Windows 11 bei euch. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, findet ihr alle Infos plus Installations-Anleitung hier:

Kommen die Tabs diesmal wirklich?

Windows und Explorer-Tabs, diese Kombination hat eine Geschichte. Denn Microsoft plant nicht zum ersten Mal die Integration dieses für viele User sehr wichtigen Features. Bereits Windows 10 sollte es euch erlauben, mehrere Ordner oder gar Apps in einem Explorer-Fenster zu öffnen. Man nannte diese Funktion damals Sets und es gab auch ein paar erste Vorabversionen, ehe man sich Anfang 2019 dazu entschloss, die Sache doch wieder ad acta zu legen.

Nun also ein erneuter Versuch in Windows 11. Und diesmal sieht es gut aus, denn Microsoft zeigt ganz freimütig erste Bilder im offiziellen Blog und schreibt dort auch nichts von experimentell oder anderen Begriffen, die vermuten lassen könnten, dass das Feature noch mit der heißen Nadel gestrickt ist. Die Chancen stehen also gut, dass wir uns bald über mehr Komfort und Übersicht im Explorer freuen können.

Die Website Onmsft.com hat das Feature in dem Build aktivieren können und ein kurzes Video angefertigt, dass den neuen Datei-Explorer in Aktion zeigt:

Diese Features sind auch noch geplant

Abseits der Explorer-Tabs sind noch weitere Funktionen aufgetaucht, die aber nicht alle von Microsoft prominent zur Schau gestellt, sondern teils von findigen Insidern selbst entdeckt wurden. Deshalb kann es hier gut und gerne passieren, dass seitens Microsoft noch der Rotstift angesetzt wird. Nützlich wären sie aber allemal:

Dynamische Widgets in der Taskleiste

Wie sind die Wetterverhältnisse? Wo stehen die Aktien? Wie steht es um meine Hardware-Temperaturen? Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für dynamische Widgets in der Taskleiste, die euch auf einen Blick informieren. Offenbar sieht Microsoft das auch so, denn dieses Feature zeigte man auch bereits auf einem Screenshot:

Überarbeitetes Such-Widget

Eine weitere Neuerung, die sich auf die Taskleiste konzentriert, ist das überarbeitete Such-Widget, dass es sich neben den Wetter-Infos gemütlich macht. Dieses Feature ist auch schon auf unserem System aktiv (Insider-Build 25151), weshalb wir es für euch abgelichtet haben. Hier seht ihr auf einen Blick eure zuletzt verwendeten Dateien und Programme sowie beliebte Suchbegriffe.

Suchleiste auf dem Desktop

In Zukunft könntet ihr womöglich eine Suchleiste auf dem Desktop anzeigen lassen, um jederzeit fix etwas nachschlagen zu können. Wirklich bahnbrechend ist diese Funktion aber nicht, da es sich dabei im Grunde bloß um eine Verknüpfung handelt: Tippt ihr etwas ein und bestätigt mit Enter, öffnet sich der Edge-Browser.

Termine und Nummern direkt abspeichern

Die letzte neue Funktion könnte euch einiges an Zeit sparen, wenn ihr Windows beruflich nutzt. Denn sobald ihr Telefonnummern oder Datumsangaben markiert und in die Zwischenablage kopiert, soll ein Kontextmenü erscheinen, dass es euch unter anderem erlaubt, den Termin in euren Kalender einzutragen oder die Nummer als neuen Kontakt zu speichern.

