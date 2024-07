Windows 11: Neues Update ist jetzt verfügbar, überarbeitet Startmenü und Taskleiste

Das neueste Windows 11 Update bring zahlreiche Neuerungen

Microsoft hat diese Woche ein neues optionales Update für Windows 11 veröffentlicht.

Hier sind die wichtigsten Neuerungen:

Gepinnte Apps können nun von Startmenü auf die Taskleiste per Drag-and-drop gezogen werden.

Wenn ihr mit Windows-T die Taskleiste auswählt, könnt ihr jetzt den ersten Buchstaben einer App drücken, um direkt zu ihr auf der Taskleiste zu springen.

Die Task-Beenden-Funktion der Taskleiste zeigt keinen Dialog mehr an, bevor ein Programm geschlossen wird.

Tabs können nun dupliziert werden.

Task beenden ist standardmäßig nicht aktiviert. So ändert ihr es:

Öffnet das Startmenü des Systems. Wählt Einstellungen aus. Navigiert jetzt zu System > Für Entwickler. Aktiviert die Funktion Task beenden .

Diese Funktion wird angezeigt, wenn ihr auf ein offenes Programm in der Taskleiste mit der rechten Maustaste klickt.

Task beenden als Option auf der Taskleiste

Wie üblich werden die Funktionen nach und nach an alle Nutzer verteilt.

Das bedeutet: Auch wenn ihr das Update installiert habt, kann es sein, dass ihr einige oder alle Funktionen bisher nicht verwenden könnt.

Das Update behebt zahlreiche Probleme des Explorers. Hier die wichtigsten:

Es korrigiert ein Speicherleck , das auftreten konnte, wenn man auf archivierte Ordner zugegriffen hat.

, das auftreten konnte, wenn man auf archivierte Ordner zugegriffen hat. Es behebt ein Problem, bei dem der Explorer nicht mehr reagiert .

. Es korrigiert einen Fehler, bei dem die erste Suche im Explorer keine Resultate zeigte.

Um das optionale Update zu installieren, ist es notwendig, unter Einstellungen > Windows Update auf »Nach Updates suchen« zu klicken. Die Inhalte werden automatisch nächsten Monat an alle Nutzer verteilt.

Was haltet ihr von den Änderungen? Ist etwas dabei, was für eure Arbeit am PC nützlich ist? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.