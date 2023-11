Diese Änderungen sollen Windows 11 schneller machen - und den Preis dafür zahlen wir gerne

Ein neues Update für Windows 11 soll eure künftigen Installationen schneller machen.

Microsoft arbeitet weiter an Verbesserungen für Windows 11: Im Windows-Insider-Programm ist ein neuer Build im sogenannten Canary -Kanal erschienen, der für eine schnellere Einrichtung und OOBE ( Out-of-Box Experience ) sorgen will.

Bei der neuen Version handelt es sich um Build-Nummer 25987, die mit drei Änderungen aufwartet, die die Entwickler im zugehörigen Blogeintrag auflisten.

So wird es euch künftig während der Ersteinrichtung von Windows 11 ermöglicht, etwaige Netzwerkprobleme selbst zu beheben. Konkret geht es um Wi-Fi-Treiber, die installiert werden können, wenn sich bei der Installation keine Internetverbindung herstellen lässt.

Deutlich interessanter ist aber der zweite Eintrag in der Änderungsliste. Denn nach einer sauberen oder neuen Installation von Windows 11 werden zwei Bordmittel nicht mehr installiert, die bisher zwingend mit an Bord waren.

Dabei handelt es sich um die Karten -App sowie die Filme & TV -Anwendung, die ab der neuen Vorabversion bei einer Neuinstallation nicht mehr automatisch aufgespielt werden.

Beide Programme können aber weiterhin bei Bedarf über den Microsoft Store bezogen werden, wie die Entwickler explizit in den Release Notes betonen.

Filme & TV wird hierbei in die bereits bekannte Media Player -App integriert, während die Navigations-App wohl ersatzlos gestrichen wird.

Zu guter Letzt lassen sich mit Build-Nummer 25987 zu Windows 11 nun die Metadaten von PNG-Dateien ändern. Zudem sollen einige Bugfixes enthalten sein, die sich beispielsweise um die häufiger auftretenden Abstürze des Dateiexplorers kümmern.

Meinung des Redakteurs: Entfernt bitte auch gleich die restliche Bloatware!

Jusuf Hatic: Microsoft entfernt zwei Bordmittel aus Windows 11 - und ich sitze hier und frage mich, wer die beiden Apps überhaupt ernsthaft genutzt hat. Dass sowohl die Karten- als auch Filme & TV-App bei der nächsten Neuinstallation nicht mehr dabei sind, dürfte den meisten Anwendern wohl gar nicht erst auffallen.

Klar ist damit für mich eines: Die meisten der vorinstallierten Anwendungen sind kritisch gesehen allenfalls Bloatware ; also unnötige und das Betriebssystem aufblähende Apps. Diese nun auch offiziell aus der OOBE zugunsten einer besseren Performance zu streichen, ist absolut zu begrüßen.

Hoffentlich ist das nur ein erster Schritt, denn was will ich bitteschön mit dem Mixed Reality Portal , das sich bei jeder Windows-11-Installation ungefragt auf meiner Festplatte bequem macht?

Deshalb meine Bitte an Microsoft: Wenn ihr schon dabei seid, Apps nur noch bedarfsweise per Store verfügbar zu machen, dann zieht es doch gleich durch und schmeißt bei meiner nächsten Neuinstallation auch alle anderen vorinstallierten Anwendungen runter. Die Nutzer werden es euch sicherlich danken.

Jetzt ist eure Meinung gefragt: Seht ihr das wie ich und wollt eine Neuinstallation haben, die komplett frei von Windows-Bordmitteln ist oder gibt es vorinstallierte Apps, die ihr von Anfang an braucht? Welche muss Microsoft in künftigen Versionen behalten, welche können gehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!