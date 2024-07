Windows 11: Taskleiste bekommt neues Design, das weniger statt mehr anzeigt – so macht ihr die Änderung rückgängig

Microsoft plant, Datum und Uhrzeit in Windows 11 vereinfacht darzustellen. (Bild: chanistr - adobe.stock.com)

In der neuesten Beta für Windows 11 verändert Microsoft die Darstellung der Uhrzeit und des Datums.

Bisher wird bei dem Datum der Tag, der Monat und das Jahr angezeigt. Zukünftig zeigt Windows 11 standardmäßig nur noch den Tag und den Monat an.

Gut zu wissen: Windows 11 Beta ist einer von vier Testkanälen, die Microsoft betreibt. Veränderungen kommen nach der Betaphase in den Release-Preview Kanal. Hier dauert es in der Regel nur mehrere Wochen, bevor sie an alle Nutzer ausgerollt werden.

Anzeige von Datum und Uhrzeit in der neuen Windows 11 Taskleiste.

Microsoft gibt an, dass die neue Darstellung des Datums die Ansicht vereinfacht. Klar ist, sie nimmt weniger Platz auf der Taskleiste an. Im Systembereich der Taskleiste wird so Platz für weitere Icons frei.

Windows Nutzer können die alte Ansicht aber wieder herstellen. Die Optionen, Sekunden hinzuzufügen und Uhrzeit und Datum komplett auszublenden, bleiben ebenfalls bestehen.

Uhrzeit und Datum vollständig in Windows 11 anzeigen

Macht einen Rechtsklick auf das Datum. Wählt jetzt Datum und Uhrzeit anpassen aus. Dies bringt euch zu Einstellungen > Zeit und Sprache > Datum und Uhrzeit. Verändert die Darstellung unter Uhrzeit und Datum in der Taskleiste anzeigen, sodass das Datum wieder vollständig angezeigt wird.

Diese Änderung könnt ihr jederzeit wieder rückgängig machen.

Nicht jeder Nutzer der Windows 11 Beta bekommt die Veränderung sofort zu Gesicht. Microsoft wird sie nach und nach für alle Betatester freischalten.

Unklar ist, wann die neue Darstellung an alle Nutzer ausgerollt wird. Möglich wäre eine Veröffentlichung als Teil des diesjährigen Feature-Updates für Windows 11. Wir werden euch rechtzeitig informieren, sobald Neuigkeiten dazu bekannt sind.

Wie haltet ihr es mit Uhrzeit und Datum in der Taskleiste? Nutzt ihr die Information regelmäßig oder habt ihr vielleicht sogar Datum und Uhrzeit komplett ausgeblendet? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar unter diesem Artikel.