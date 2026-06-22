Windows 11: Neues Update macht gleich drei Kernbereiche kaputt, darunter den Papierkorb

Das neueste Windows-Update kommt mit einigen Problemen. (Bild: Microsoft)

Das neueste Update für Windows 11 enthält offenbar eine Reihe von gravierenden Bugs und Problemen. Neben dem Papierkorb ist auch die gesamte Systemstabilität betroffen. Eine Lösung gibt es noch nicht.

An sich handelt es sich beim Juni-Patch mit der Nummer »KB5094126« um ein unscheinbares Sicherheitsupdate für Windows 11. Mittlerweile ist aber klar, dass die neue Version mehr Probleme verursacht als sie löst.

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Wie etwa Windows Latest berichtet, melden viele Nutzer seit dem Update vor allem drei wiederkehrende Probleme. Einige davon hat Microsoft auch schon bestätigt und in die »Bekannten Probleme« im Update-Log aufgenommen.

Über diese Probleme wird berichtet:

Falsche Namen beim Löschen: Beim Löschen von Dateien werden im Löschdialog teilweise interne Dateinamen angezeigt. Im Papierkorb werden dann aber wieder die richtigen Namen angezeigt und der Löschvorgang funktioniert auch.

Beim Löschen von Dateien werden im Löschdialog teilweise interne Dateinamen angezeigt. Im Papierkorb werden dann aber wieder die richtigen Namen angezeigt und der Löschvorgang funktioniert auch. Probleme mit Office-Apps: Besonders Software von Drittanbietern, die auf Office-Dienste zugreifen, scheint seit dem Update vermehrt nicht mehr in der Lage, diese zu öffnen. Auch Office-Apps selbst starten teilweise nicht.

Besonders Software von Drittanbietern, die auf Office-Dienste zugreifen, scheint seit dem Update vermehrt nicht mehr in der Lage, diese zu öffnen. Auch Office-Apps selbst starten teilweise nicht. Startprobleme und BSOD: Laut einigen Berichten kommt es auch zu Problemen beim Bootvorgang, die mitunter in einem »Blue Screen of Death« enden. Hier scheinen speziell Business-PCs von HP betroffen zu sein.

Eigentlich sah die Zukunft von Windows 11 zuletzt sehr gut aus. So wurde etwa ein CPU-Boost veröffentlicht, der den Einsatz des Prozessors optimiert und schnellere Startzeiten von Apps verspricht.

Microsoft hat immerhin schon bestätigt, dass die Probleme bestehen, und dürfte im Hintergrund mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten. Wie lange das dauert, ist aber völlig offen. Laut Windows Latest hilft es beim Problem mit dem Bootvorgang, Secure Boot zu deaktivieren.

Das Update wird automatisch heruntergeladen und ist nicht optional. In den »Einstellungen« und dort unter »Windows Update« könnt ihr einsehen, welche Version ihr aktuell installiert habt. Höchstwahrscheinlich wurde »KB5094126« aber schon heruntergeladen und aufgespielt.