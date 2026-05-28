Windows 11 bekommt einen CPU-Boost, der Apps schneller startet als bisher

Das neue Update soll die Performance von Windows 11 verbessern. (Bild: Microsoft)

Microsoft hat ein neues, optionales Update für Windows 11 veröffentlicht. Dieses enthält unter anderem einen Performance-Boost, der den Einsatz der CPU optimiert und schnellere Startzeiten für Apps verspricht.

Windows 11 bekommt CPU-Boost

Das Update ist mit Windows 11 in den Versionen 25H2 und 24H2 kompatibel, wird allerdings schrittweise ausgerollt und nicht automatisch heruntergeladen. Wer es ausprobieren möchte, muss den Download also in den Einstellungen manuell anstoßen.

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In den Patch Notes sind alle Änderungen und Neuerungen des Updates aufgeführt. Unter anderem heißt es da:

»Dieses Update beschleunigt den App-Start und die wichtigsten Shellfunktionen wie Startmenü, Suche und Info-Center.«

Und weiter:

»Dieses Update verbessert die Zuverlässigkeit von Windows auf den Anmelde- und Sperrbildschirmen, in Explorer, bei Verwendung von Touchgesten auf Touchscreengeräten und beim Ändern von Designs in den Einstellungen.«

Wie Windows Central berichtet, handelt es sich dabei um die Integration des sogenannten »Low Latency Profile«, das schon Anfang Mai in der Gerüchteküche aufgetaucht war. Die Taktrate der CPU wird dabei in bestimmten Situationen kurzzeitig hochgefahren.

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Dieser CPU-Boost soll die Startzeiten einiger Apps laut Microsoft um bis zu 40 Prozent beschleunigen. Die Performance im Windows-Startmenü soll um bis zu 70 Prozent verbessert werden. Solche Verbesserungen würden Windows 11 durchaus gut zu Gesicht stehen.

Was steckt sonst noch im Update? Neben dem Performance-Boost gibt es noch ein paar kleinere Anpassungen und Neuerungen. So können jetzt beim Windows-Setup etwa benutzerdefinierte Namen für Benutzerordner ausgewählt und über Bluetooth können zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden.

In Zukunft dürften noch deutlich größere Änderungen anstehen. Laut einem Bericht arbeitet Microsoft nämlich schon an einer grundlegenden Verbesserung des unbeliebten Startmenüs von Windows 11.

Der Taskmanager wurde ebenfalls überarbeitet und soll die Auslastung der NPU nach dem Update besser darstellen. Zu guter Letzt gibt es noch die Multi-App-Kamerafunktion für Windows 11, die es ermöglicht, dass mehrere Anwendungen gleichzeitig auf die eingebaute oder eine verbundene Kamera zugreifen können.