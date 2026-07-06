Zwei Fragen, viele verschiedene Antworten: Wir wollen von euch wissen, wie groß und alt euer Windows-Ordner ist

Wie groß ist die Bandbreite beim Alter und der Größer eurer Windows-Versionen? Ich bin gespannt!

Auch wenn Linux sich speziell unter Spielern immer größerer Beliebtheit erfreut, ist Windows weiterhin das dominierende Betriebssystem.

In diesem Zusammenhang wende ich mich mit zwei eher ungewöhnlichen Fragen an euch:

Wie alt ist eure Windows-Installation?

Wie groß ist euer Windows-Ordner?

Mit dem Alter ist dabei der Zeitpunkt gemeint, zu dem ihr Windows zuletzt neu installiert habt. Das gilt sowohl für die komplette Neuinstallation auf einem Datenträger ohne bereits vorhandenes Windows als auch für Upgrades zu Windows 11 von Windows 10.

Bei der Ermittlung der Größe des Windows-Ordners müsst ihr lediglich eines tun: Im Explorer mit der rechten Maustaste auf den Ordner klicken, Eigenschaften auswählen und warten, bis die Größe ermittelt ist – aber bitte ohne vorher Maßnahmen zum Aufräumen vorzunehmen.

Los geht's!

4:00 Was passiert, wenn man dem ersten Windows-Laufwerk den Buchstaben »C« wegnimmt?

Autoplay

Offizielle Angaben und mein Beispiel

In den Systemanforderungen von Microsoft werden für einen Windows-PC mindestens 64 GByte Speicherplatz gefordert, wobei das nicht heißt, dass das Betriebssystem selbst so groß wäre.

Erfahrungsgemäß sind stattdessen Werte zwischen 25 und 40 GByte üblich, daher konzentriere ich mich in der obigen Umfrage auf eben diesen Bereich.

In Falle meines Arbeitsrechners liegt die Größe des Windows-Ordners übrigens bei etwa 38 GByte. Allerdings ist meine Windows-Installation bereits vergleichsweise alt: Zum Release von Windows 11 im Oktober 2021 habe ich das Betriebssystem zuletzt aus Windows 10 heraus neu installiert.

Windows 11 gegen Windows 10 & Co.: Nach fast 5 Jahren gibt es einen klaren Sieger, der nicht von Microsoft kommt, wenn es nach dem Zuwachs bei euch geht

Falls euch die ungefähre Verbreitung verschiedener Betriebssystem innerhalb der GameStar-Community interessiert, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel mehr dazu.

Darin wird auch die eingangs angesprochene wachsende Beliebtheit von Linux deutlich. In den vergangenen fünf Jahren hat die Windows-Alternative bei euch den klar größten Zuwachs zu verzeichnen.