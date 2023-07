Neues Update für Windows 10 sorgt für Probleme in Spielen - so behebt ihr sie

Windows sorgt aktuell für Lags in Spielen und Apps.

Ein neues Windows-Update macht Probleme, und dieses Mal trifft es auch Spieler. Denn das vor etwa einer Woche veröffentlichte Sicherheits-Update für den Juli sorgt unter anderem in Lags in verschiedenen Spielen.

Betroffen sein sollen unter anderem auch größere, mittlerweile flüssig laufende Spiele wie Cyberpunk 2077. Neben Lags kommt es zudem zu verschwindenden Anzeigen im Spiel.

Aber auch außerhalb der Titel scheint das Update Ärger zu bereiten, etwa bei Netzwerken oder im Browser.

Das für Windows 10 veröffentlichte Sicherheitsupdate trägt die Bezeichnung KB5028166. Es erschien am 11. Juli für die Versionen 22H2 und 21H2 (nur Enterprise und Education).

Seit der Veröffentlichung des Updates finden sich online an verschiedenen Stellen Beschwerden von Nutzern, denen Probleme beim Spielen aufgefallen sind - etwa in diesem Reddit-Beitrag.

Dort fragt etwa Nutzer u/Purple_Book7136, ob anderen ebenfalls aufgefallen sei, dass seit der Installation Lags in Apps und Spielen auftreten würden. Ihm antwortet eine ganze Handvoll Nutzer, die von einer Reihe von Spielen sprechen. Namentlich genannt wird Cyberpunk 2077, das davor flüssig lief.

Auch in Google Chrome würden einigen der Nutzer lange Ladezeiten und Lags auffallen, teilweise kommt es zu einer Seite reagiert nicht -Nachricht.

Versuche, das Problem durch Cacheleerungen, Systemscans oder Neustarts zu beheben, scheinen bisher ins Leere zu laufen.

Neben Spielen und Apps scheinen auch Netzwerke, besonders die von Unternehmen, betroffen. So kommt es etwa zu einem Bug bei der Kommunikation zwischen Windows 10 und Synology Directory Server.

Außerdem würden sich viele Nutzer nicht mehr mit ihrem Netzwerk verbinden können, seitdem KB5028166 installiert wurde.

Microsoft ist sich der Probleme offenbar bewusst und arbeitet an einer Lösung.

Windows 10: Das könnt ihr bei Problemen tun

Bisher gibt es keinen offiziellen Workaround, um den Fehlern Herr zu werden. Betroffenen Nutzern bleibt aktuell nur der Rollback auf eine ältere Windows-Version.

Das geht am besten über den folgenden Pfad: Einstellungen → Windows Update → Updateverlauf → Updates deinstallieren .

Unter Aktualisierungshistorie anzeigen kann hier die zu entfernende ausgewählt werden, solange das Update noch nicht zu lange zurückliegt. Bestätigt wird die Auswahl mit Deinstallieren .

Habt ihr die Probleme am eigenen Leid erfahren? Was war eure Lösung für das Problem? Oder habt ihr das Update aus Vorsicht gleich gar nicht erst installiert? Schreibt es uns in die Kommentare!