Remix: Mists of Pandaria – Wie gut gefällt euch der neue WoW-Modus?

In Remix: Mists of Pandaria begebt ihr euch auf eine nostalgische Zeitreise.

Seit dem 16. Mai 2024 könnt ihr bei World of Warcraft den neuen, zeitlich begrenzten Modus Remix: Mists of Pandaria spielen. Ihr erstellt einen neuen Charakter und könnt mit beschleunigter Level-Progression von Stufe 10 bis 70 sowie neuen, mächtigen Item-Effekten die klassische, gleichnamige Erweiterung von 2012 aufs Neue erleben.

Inzwischen sind seit dem Start einige Tage vergangen und ihr hattet Zeit, den neuen Spielmodus auf euch wirken zu lassen. Uns interessiert an dieser Stelle natürlich, wie er euch gefällt. Starten wir also gleich mit der Meinungsumfrage!

Remix: Mists of Pandaria gefällt mir…

Nachdem ihr abgestimmt habt, würden wir uns freuen, wenn ihr euch einige Minuten Zeit nehmt, um im Kommentarbereich unter diesem Artikel eure Auswahl zu begründen.

Was kommt als Nächstes bei WoW?

Mit The War Within soll noch in diesem Jahr die inzwischen zehnte Erweiterung für WoW erscheinen. Wir konnten uns bereits fünf Stunden in der Alpha austoben und sind ziemlich positiv gestimmt.

Besonders Solo-Spielern bietet die kommende Erweiterung mehr Möglichkeiten, WoW in vollen Zügen zu genießen. Außerdem könnt ihr durch neue Warbands und XP-Boosts deutlich schneller aufsteigen, als es zum Beispiel bei der aktuellen Erweiterung Dragonflight der Fall ist.

Einen genauen Release-Termin gibt es dafür aktuell jedoch noch nicht. Geplant ist die Veröffentlichung bisher für den Herbst 2024. Weitere Informationen und Erklärungen erhaltet ihr in unserer ausführlichen Preview. Aktuell könnt ihr euch noch mit Dragonflight austoben, für das vor Kurzem das letzte große Update erschienen ist.

