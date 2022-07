Wieso hieß die neunte Version von Windows eigentlich „Windows 7“?

Geht man nach Microsofts eigenem Artikel zur Geschichte von Windows und der Zeitleiste am Ende davon, dann war Windows 7 die neunte Version des Betriebssystems. Aber warum hieß es trotzdem Windows 7 ? Und wieso nicht analog zu den ersten Versionen wie Windows 3.0 einfach Windows 7.0 ?

Genau das erklärt jetzt niemand anderes als der gerne als Mr. Windows bezeichnete Macher von Windows 7 und Windows 8, Steven Sinofsky. In einem ausführlichen Artikel zur Geschichte von Windows 7 geht er auch auf die wichtige und gar nicht so leichte Frage der Namensgebung ein.

Apropos Namensgebung: Was es mit der seit Ewigkeiten gleichen Bezeichnung des Windows-Hauptlaufwerks auf sich hat, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Warum sieben und nicht neun?

Auf die erste Frage gibt es eine ziemlich triviale Antwort, weil es dabei nur auf unterschiedliche Zählweisen ankommt - und da stach natürlich die Sichtweise vom damaligen Chef Sinofsky: Windows 1.0, Windows 2.x, Windows 3.x, Windows 95, Windows XP und Windows Vista macht sechs, also folgt darauf Windows 7. Laut eigener Aussage hat er aber dennoch viele Mails bekommen, die ihn von einer anderen Zählweise überzeugen wollten:

Es stellte sich heraus, dass es viele Möglichkeiten zum Zählen gab und viele Möglichkeiten, mehr als sechs frühere Versionen oder weniger als sechs zu haben. Im Grunde könnte jeder recht haben. Ich habe wahrscheinlich zwei Dutzend E-Mails mit unterschiedlichen Algorithmen erhalten, um zu zählen, wie viele Versionen von Windows erstellt wurden, die von „es waren wirklich nur vier“ bis „mindestens ein Dutzend“ reichten.

Mit einem Codenamen wie Vista gäbe es das Problem der Zählweise nicht. So etwas gefiel Sinofsky aber nicht, weil Codenamen schon im Vorfeld des Release ständig in der Presse auftauchen und weil sie das Erinnern schwerer machen: War das bei Nashville oder Memphis? Ich weiß es nicht mehr . Also wollte er bei der Zahl sieben bleiben, ganz so leicht wurde es ihm dann aber doch nicht gemacht.

Wenn ihr beim Lesen all der alten Windows-Versionen auch klanglich in Erinnerungen schwelgen wollt, legen wir euch übrigens unsere Quiz zu den teils wirklich sehr melodischen Startsounds von Windows ans Herz - könnt ihr sie alle richtig zuordnen?

Die Programmierer und das Marketing schlagen Alarm

Windows Vista hatte intern die Versionsnummer 6.0.6000. Das führte beim Entwicklungsteam für das neue Windows zu Sorgen über inkompatible Programme mit schlechten Testroutinen. Sehen Applikationen vorne eine 7 statt der gewohnten 6 , können sie nicht starten.

Das Marketing-Team fand die neue Zahl dagegen gut, aber es wollte lieber Windows 7.0 statt Windows 7 sehen. Die Befürchtung dahinter war, dass Windows 7 nicht gewichtig und neu genug klingen würde und das Unternehmenskunden den Wechsel deshalb scheuen könnten.

Damit drohte allein die Wahl des (Code-)Namens viel Zeit zu fressen, was sich Sinofsky in Anbetracht der Größe des Projekts nicht leisten konnte. Die betonte niemand anders als Bill Gates in einem Visions-Meeting Mitte 2007 mit den Worten Es gibt kein wichtigeres Projekt bei Microsoft. Und es gibt kein wichtigeres Software-Projekt in der Welt.

Also blieb man trotz all der Aufregung beim Codenamen Windows 7 , der bekanntermaßen am Ende auch der offizielle Name für das fertige Produkt wurde. Was Microsoft damit im Vergleich zu Vista alles anders gemacht hat, haben wir uns damals anhand einer weit fortgeschrittenen Version angesehen:

Mittlerweile haben wir Windows 9 einfach übersprungen und sind bei Windows 11 angelangt. Man darf gespannt sein, was sich Microsoft für den Namen des - selbstverständlich nicht geplanten und niemals kommenden - Nachfolgers einfallen lässt.

Welche Namensgebung gefällt euch besser? Jahreszahlen, Ziffern oder Code-Namen wie Vista? Und welche Windows-Version habt ihr ganz unabhängig vom Namen am meisten gemocht?