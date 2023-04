Windows 11 auf dem iPad M1 Air installieren: Apple-Enthusiast macht das Experiment und empfiehlt es niemanden weiter

Kann ein iPad einen Windows-PC oder Laptop vollständig ersetzen? Die Antwort auf diese Frage ist in erster Linie davon abhängig, was man von einem Windows-Gerät erwartet, jedoch hat Apple mit der Einführung des M1-Chips die Grenzen mehr verschwimmen lassen denn je.

Doch was ist, wenn man keine Kompromisse eingehen will und einfach Windows auf einem iPad installiert? Geht das überhaupt? Ein Autor von Android-Authority hat es ausprobiert - damit ihr nicht müsst.

Windows auf einem iPad installieren: Warum?

Dhruv Bhutani von Android Authority ist ein Fan von Apple-Produkten, wie dem iPad, wünscht sich aber er könnte mit dem Tablet produktiver arbeiten. Also stellte er sich die Frage, warum er nicht einfach Windows auf seinem iPad Air M1 installiert?

Somit könnte er auf Apps zugreifen, die nur auf Windows verfügbar sind und müsste nicht zwei Geräte gleichzeitig mit sich herumschleppen. Außerdem will er das Experiment aus reiner Neugier und Tatendrang durchführen - und weil er es cool findet.

Auf welche Probleme ist er bei der Installation gestoßen?

Die erste Offenbarung, die Bhutani durchmachen musste: Windows lässt sich nicht nativ auf einem iPad installieren. Stattdessen muss das Betriebssystem virtuell auf dem iPad zum Laufen gebracht werden.

In iOS 15 gab es noch einen Exploit, der Nutzern es ermöglichte, auf den Hypervisor, einem System, das einem die Virtualisierung von anderen Betriebssystemen auf fast nativem Niveau erlaubt, zugreifen zu können.

In der Regel wird dieser von Entwicklern genutzt, um verschiedene Versionen von iOS auf einem einzigen Gerät zu testen, ohne es neu starten zu müssen.

Seit iOS 16 wurde dieses Loophole geschlossen und ein Downgrade kam für den Tüftler nicht in Frage.

Seine Lösung dafür: UTM - eine App, die es ermöglicht, virtuelle Betriebssysteme auf dem iPad zu installieren.

Als nächstes musste Bhutani eine ARM-Version von Windows 11 auftreiben. Dafür verwendete er eine modifizierte Version von Microsofts Betriebssystem mit dem Namen »tiny11 for Arm64«. Normalerweise würde er es niemanden empfehlen, ein modifiziertes Betriebssystem zu installieren, doch da dieses nur auf einer virtuellen Maschine installiert werden soll, gab es weniger Risiken.

Nach vielen Stunden hat er es endlich geschafft: Windows 11 auf einem iPad Air M1. (Bild: Android Authority)

Was kann man mit Windows auf einem iPad machen?

In Bhutanis Worten: »Nichts«. Alles in allem hat er mehr oder weniger erfolgreich Windows 11 auf einem iPad installiert, jedoch ist die Performance so schlecht, dass er so gut wie nichts damit anstellen kann. Er war in der Lage, den Browser zu verwenden und einige Apps zu installieren.

Wirklich verwenden konnte er keine davon, da jeder Prozess mehrere Minuten in Anspruch nahm.

Wer also plant Windows auf einem aktuellen iPad zu installieren: Es wird nicht empfohlen. Die Performance ist besser, wenn Windows über Hypervisor installiert wird, jedoch müsste man dafür das iPad auf iOS 15 downgraden, was noch weniger empfehlenswert ist. Da sollte besser direkt zu einem Windows-Laptop oder -Tablet gegriffen werden.

Abschließend wertet Bhutani das Experiment dennoch als Erfolg. Er wollte Windows auf einem iPad installieren und hat dies getan. Zwar wird er nicht viel damit anfangen können, dennoch hat ihm der gesamte Prozess Spaß gemacht. Und der Weg ist bekanntlich das Ziel - oder?

Wer einen Windows-PC verwendet, bekommt bald ein Feature, das Mac-Benutzer schon lange besitzen. Mehr dazu lest ihr hier:

Mehr zum thema Besser spät als nie: Windows 11 schaut bei Apple ab und will damit ein uraltes PC-Problem lösen von Jan Stahnke

Was haltet ihr von diesem Experiment? Habt ihr jemals daran gedacht, Windows auf eurem iPad zu installieren? Oder habt ihr sonst schon einmal ein Betriebssystem auf einem Gerät installiert, wofür es ursprünglich nicht gedacht war? Was könnt ihr darüber berichten? Erzählt uns eure Stories und Erfahrungen in den Kommentaren!