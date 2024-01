Windows: Microsoft zeigt die größte Änderung an der Tastatur seit 30 Jahren

Der Copilot von Microsoft bekommt eine eigene Taste.

Microsoft hat sich der KI vollends verschrieben. Nachdem generative KI mittlerweile in nahezu allen Produkten des Software-Konzerns zum Einsatz kommt, ist als Nächstes die Hardware dran, denn: Windows-Tastaturen sollen eine KI-Taste bekommen.

In dem angekündigten Maß dürfte das die größte Änderung am Tastaturlayout seit der Einführung der Windows-Taste vor fast 30 Jahren sein. Es ist allerdings seitdem nicht das erste Mal, dass man für Windows eine neue Taste einführen will. Das letzte Mal hat das - kleiner Spoiler - nicht so gut geklappt.

Microsoft kündigt KI-Taste für Windows-Tastaturen an

Was ist passiert: Wie Microsoft in einem Blogpost mitteilt, sollen künftige Tastaturen eine dedizierte Taste für KI-Anwendungen bekommen.

Es sei laut Microsoft die erste signifikante Änderung an der Windows-PC-Tastatur in fast drei Dekaden. Damit macht man offiziell, was ein Konzept von Dell bereits vor wenigen Tagen andeutete.

Die neue Taste soll in einer Reihe von Tastaturen verbaut sein, die Hersteller in den kommenden Tagen vor und während der CES in Las Vegas präsentieren. Auch in der nächsten Generation von Microsofts Surface-Geräten wird sie ihren Platz finden.

0:20 Windows: Trailer zeigt neue Taste, die ihr bald auf PC-Tastaturen findet

Warum ist das wichtig: Mit einem Druck auf die Taste soll sich der Copilot beziehungsweise Microsofts generative KI auf GPT-Basis öffnen lassen. Bisher funktionierte das über die Tastenkombination [Win] + [C].

In Deutschland ist der Copilot Stand heute nur über Umwege aktivierbar. Der Start hierzulande wird im Frühjahr dieses Jahres erwartet. In den vergangenen Monaten hat Microsoft den Copilot nach und nach in viele eigene Produkte integriert, von Windows über Bing hin zu Microsoft 365.

Allerdings scheint die neue Taste nicht ohne Kosten zu kommen. Denn in vielen Fällen kommt die Taste nicht zum Layout dazu, sondern ersetzt einen anderen Button.

Im Trailer zur KI-Taste ist erkennbar, dass sich die Taste bei Notebooks neben dem rechten [Alt]-Button befindet. Dort sitzt aktuell in vielen Fällen eine [Menü]- oder eine weitere [Strg]-Taste, die dem KI-Button wohl weichen muss. Bei einigen Herstellern könnte stattdessen aber auch die [Alt Gr]-Taste verschwinden.

Der Blick über den Tellerrand: Die KI-Taste ist ein weiteres Indiz dafür, wie ernst es Microsoft mit generativer KI meint. Und das Unternehmen ist nicht alleine. Weitere große Unternehmen scheinen Microsoft zuzustimmen, wenn man dort sagt: 2024 wird das Jahr des KI-PCs .

Samsung etwa zeigt in ein paar Tagen die nächste Generation seiner Galaxy-S-Serie. Dort stehen statt großer Hardware-Änderungen wohl vor allem KI-Features im Fokus.

Und als Intel im Dezember seine neuen Core-Ultra-Prozessoren vorstellte, ging es dort ebenfalls zu einem großen Teil um Künstliche Intelligenz und die dafür eigens entwickelte NPU der Chips.

Alana Friedrichs Das meint die Expertin: Es ist nicht das erste Mal seit der Einführung der Windows-Taste, dass Microsoft eine neue Taste etablieren möchte. Ähnliches hatte man 2015 im kleinen Rahmen bereits mit Toshiba versucht, als man eine eigene Cortana-Taste ausprobierte. Ähnlich wie Cortana selbst war das Experiment aber nicht wirklich von Erfolg gekrönt.



Bei der KI-Taste könnte das anders sein. Microsoft meint es ernst mit dem Copilot und geht dessen Integration deutlich holistischer an als seinerzeit die Einführung der Sprachassistenz. Auch scheint man dabei auf einer Wellenlänge mit Hardwareherstellern wie Intel oder Dell zu sein.



Zeigen muss sich allerdings noch, wie viele Hersteller wirklich zur CES auf den Zug mit aufspringen - und wie die neue Taste von der Nutzerschaft angenommen wird, wenn im Frühjahr die ersten der gezeigten Modelle erscheinen.

Was meint ihr? Ist die neue KI-Taste eine sinnvolle Einführung und denkt konsequent weiter, was Microsoft mit dem Copilot auf Software-Seite begonnen hat? Oder haltet ihr die Taste für ein unnötiges Gimmick, mit dem sich der Redmonder Konzern verrennt. Wie sehr nutzt ihr die Tasten im Alltag, die dem KI-Button wohl weichen müssen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!