Windows 11: Konzept zeigt, wie KI künftig automatisch eure Einstellungen anpassen könnte

Wenn es nach Dell geht, werden Copilot und Einstellungen künftig enger verwoben. (Quelle: stock.adobe.com - curtbauer)

Microsoft scheint einen Vorsatz fürs neue Jahr zu haben: KI in jede Ecke seiner Produkte zu packen, egal ob Windows, Edge, Bing oder Teams.

Viele dieser Projekte wie die Bing-KI oder den Microsoft Copilot als Cortana-Ersatz hat man dabei schon umgesetzt - weitere Funktionen scheinen offenbar mit dem Release von Windows 12 geplant.

Aber auch Microsofts Partnerunternehmen scheinen Ideen zu haben, wie KI das Betriebssystem des Redmonder Konzerns erweitern könnte. So etwa Dell, die in einer Demonstration zeigen, wie Windows uns künftig das Durchwühlen der Einstellungen abnehmen könnte.

Dell zeigt KI-Demo für die Windows-Einstellungen

Was ist passiert? Die Webseite Gizmodo berichtet von einer Demonstration durch Dell, die mögliche KI-Anwendungen für Windows zeigt. Das Konzept enthält etwa einen dedizierten Button zum Aufrufen der Text-KI Copilot. Die Taste ersetzt in der Demonstration die rechte Alt-Taste neben der Leertaste.

Darüber hinaus zeigt Dell, wie man sich künftig das KI-unterstützte Anpassen von Einstellungen vorstellt. So könnten weniger versierte Nutzer dem Chatbot auftragen, die passenden Optionen von Windows direkt zu öffnen, statt sich erst durch die Menüs der Windows-Einstellungen klicken zu müssen.

Aber die Demo geht noch einen Schritt weiter. Denn Dell kann sich auch vorstellen, dass der Copilot das Anpassen der Einstellungen künftig ganz für uns übernimmt. Als Beispiel nennt man hier ein Notebook, das sich mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk verbindet. Die KI könnte dann direkt die Sicherheitseinstellungen des Rechners schärfer stellen.

Es muss aber angemerkt werden, dass die Demo lediglich Konzepte enthält, die Dell auf künftigen Versionen von Windows für möglich hält. Die Demonstration ist kein Hinweis darauf, dass Microsoft selbst bereits an entsprechenden Funktionen arbeitet.

1:23 Schaut euch den neuen KI-Assistenten für Windows 11 an!

Warum ist das wichtig? Während Windows-Powernutzer womöglich mit den Augen rollen, könnten die entsprechenden KI-Funktionen gerade weniger versierten Nutzern Zeit und Mühen abnehmen. Die Suche im Netz nach einer entsprechenden Anleitung, wo die Einstellungen zu finden sind, wäre damit überflüssig.

Außerdem könnte das automatische Anpassen der Einstellungen für mehr Komfort und Sicherheit bei Anwendern sorgen, die ihre Optionen nicht an sich ändernde Gegebenheiten anpassen.

Und eine dedizierte KI-Taste auf der Tastatur ist womöglich besser genutzter Raum als die heutzutage eher selten genutzten Tasten wie der Windows-Button, Alt Gr oder so manche Funktionstaste.

Der Blick über den Tellerrand: Dells Demo ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Schon heute passen sich die Einstellungen von Windows gerade bei Laptops automatisch im Hintergrund an, wenn man das möchte. So geht das Notebook etwa automatisch in den Stromsparmodus, wenn sich der Akku leert, oder passt die Wärme des Displaylichts zu einer bestimmten Uhrzeit der Umgebung an.

Ganz unproblematisch ist die gezeigte Demo aber auch nicht. Ein Risiko ist, dass versierte Nutzer gestört werden, wenn der Copilot für sie unerwünschte Änderungen vornimmt. Darüber hinaus ist auch nicht auszuschließen, dass die KI bei der Einstellung Fehler macht, ohne dass es die Nutzer mitbekommen. Der Medienkompetenz im Umgang mit Betriebssystemen dürfte so eine Funktion darüber hinaus auch nicht förderlich sein.

Dennoch: Spätestens mit der Einführung einer NPU (Neural Processing Unit) auf den neuesten mobilen Prozessoren von Intel scheinen sich Software- wie Hardware-Anbieter darüber einig zu sein, dass Chatbots und KI-Anwendungen die Zukunft von Betriebssystemen und Apps sind.

Mehr zum Thema lesen: Intel hat gerade seine allerersten Ultra-Prozessoren gezeigt - die sind mehr als nur ein neuer Name

Was meint ihr? Fändet ihr die von Dell gezeigten Konzepte eine sinnvolle Erweiterung von Windows KI-Funktionen? Würdet ihr die sich automatisch anpassende Optionen nutzen wollen? Oder wird euch unbehaglich bei dem Gedanken daran, dass ihr künftig noch weniger Kontrolle über euer Betriebssystem haben könntet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!