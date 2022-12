Ich liebe eine Windows-Funktion, die ich eigentlich gar nicht brauche, weil sie mein Helfer in der Not sein kann

Ich spiele schon seit Ewigkeiten am PC unter Windows und ein Problem tritt dabei immer wieder mal auf: Wenn ein Spiel sich aufhängt, kann es passieren, dass es im exklusiven Vollbildmodus den Bildschirm auch beim Wechsel zum Desktop per Tastenkombination Alt+Tab weiter in Beschlag hält. Auf den ersten Blick hat man dann keine Möglichkeit, das ohne einen Neustart des PCs wieder zu ändern.

Der Mauszeiger ist dann gerne noch zu sehen und ich kann ihn bewegen, teilweise lässt sich auch noch die Taskleiste anklicken und das Startmenü per Tastenkombination Strg+ESC kurz öffnen - aber nur, um sich direkt wieder zu schließen.

Naheliegend ist es dann, das Spiel über die Tastenkombination Alt+F4 oder den Task-Manager zu schließen. Aber bei mir kommt es immer wieder mal vor, dass diese Tastenkombination keinen Effekt hat und dass das Fenster vom Task-Manager nach dem Öffnen sofort wieder verschwindet. Was nun?

Zweiter Desktop statt Neustart

Meine Lösung für das oben beschriebene Problem, die nicht PC neu starten heißt, ist simpel. Sie funktioniert über die Windows-Funktion, eine zusätzliche Desktop-Oberfläche zu öffnen.

Dazu müsst ihr nach dem Start des Task-Managers über die Tastenkombination Strg + Shift + ESC lediglich die Tastenkombination Windows + Tab-Taste drücken und oben links auf Neuer Desktop klicken.

Nun könnt ihr alle geöffneten Fenster per Drag&Drop mit der Maus vom einem zum anderen Desktop verschieben, wie auch in diesem Bild beispielhaft zu sehen:

Bis jetzt hat es bei mir jedes Mal zuverlässig den Zugang zum Taskmanager ermöglicht, wenn ich ihn auf den zweiten Desktop verschoben habe. Hier müsst ihr dann nur noch das Spiel beziehungsweise den Prozess, der den Bildschirm auf dem ersten Desktop in Beschlag nimmt, mit der rechten Maustaste anklicken und Task Beenden auswählen.

Habt ihr euch über diesen Trick auch schon mal einen PC-Neustart erspart? Und kennt ihr noch andere nützliche Kniffe für Microsofts Betriebssystem, die im Alltag hilfreich sein können? Schreibt es gerne in die Kommentare!