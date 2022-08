Eines der bekanntesten Bilder der Welt birgt eine Überraschung: Was hinter der berühmten Windows-Wiese steckt

Was ist wohl das meistbetrachtete Bild aller Zeiten? Viele von euch denken sicherlich an Bilder wie die Mona Lisa oder andere Berühmtheiten von legendären Künstlern. Da seid ihr allerdings auf der falschen Fährte. Denn der ikonische Hintergrund mit dem Namen Bliss von Windows XP gilt als eines der am meisten gesehenen Fotos überhaupt.

Das steckt hinter dem berühmten Wallpaper Bliss

Wenn euch Windows XP nichts sagt und ihr das ikonische Hintergrundbild noch nie zuvor in eurem Leben gesehen habt: Gratulation! Ihr gehört offiziell zu unseren jüngsten Lesern. Spaß beiseite: Um euch noch einmal das Bild in Erinnerung zu rufen, hier das Original aus den guten alten Tagen.

Tatsächlich handelt es sich hierbei um keine Illustration oder ein Werk, das mithilfe von Photoshop mühevoll erstellt wurde. Auch wenn es nicht ganz danach aussehen mag: Es handelt sich um ein echtes Foto von einem professionellen Fotografen, genauer gesagt von Charles O’Rear.

An dieser Stelle möchten wir von euch zunächst gerne wissen: Ist euch diese Information neu? Oder dachtet ihr möglicherweise wie viele andere, dass es sich hierbei um kein echtes Foto handelt:

Der Fotograf Charles O´Rear erstellte dieses Bild 1996 auf einer Autofahrt zu seiner Freundin in der Nähe von Napa Valley in Kalifornien. Im Jahre 2000 erwarb schließlich Microsoft die Lizenz und krönte den Schnappschuss zum Standardhintergrund von Windows XP.

Dieses Bild sollte später in die Geschichte eingehen. Bliss heißt übersetzt Wonne oder Glückseligkeit und, wie ein Q&A aus dem Jahre 2004 verrät, veranschaulichte die Erfahrungen, die Microsoft seinen Kunden bieten wollte (Freiheit, Möglichkeit, Ruhe, Wärme usw.) .

Wie viel Geld der Fotograf für das Aushängeschild von Windows XP erhalten hat, ist zumindest laut des oben verlinkten Wikipedia-Eintrags leider nicht bekannt. Der Künstler sei demnach dazu verpflichtet, über die genaue Summe Stillschweigen zu bewahren. Allerdings gelte es als eines der bestbezahltesten Werke für einen noch lebenden Fotografen.

Wie sieht die Wiese mit dem Hügel heute aus?

Wie die Gegend von dem Foto aus dem Jahre 1996 heute aussieht, könnt ihr ganz leicht selbst bestaunen. Über Google Maps beziehungsweise Street View kommt ihr anhand der Koordinaten 38.250124,-122.410817 in die Nähe des Ausblicks.

Heute ist die Wiese wohl kaum wiederzukennen, da dort wieder Weinanbau betrieben wird. Zur damaligen Zeit lag die Wiese brach, da Schädlinge bekämpft werden mussten.

War diese Information für euch ein alter Hase oder seid ihr wie viele andere erstaunt, dass es sich tatsächlich um ein echtes Foto handelt? Wie gefallen euch diese Art von Artikel? Schreibt uns eure Meinung!