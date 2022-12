Es gibt eine fast nutzlose Taste auf eurer Tastatur, die längst nicht mehr das macht, was drauf steht

Eure Tastatur ist ein doch recht übersichtliches Königreich: Es gibt den Ältestenrat, bestehend aus W, A, S und natürlich dem unverzichtbaren D. Dann gibt es noch das Leerzeichen, dass sich ungefragt in jede schriftliche Konversation einmischt, die Enter-Taste, die immer dann am Start ist, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss. Und wenn alles nichts mehr hilft, steht die Escape-Taste bereit.

Aber die Pause-Taste, braucht man die? Seien wir ehrlich, wahrscheinlich können die meisten von uns an einer Hand abzählen, wie oft sie in der letzten Dekade zum Einsatz gekommen ist. Deshalb haben wir uns für euch auf die Suche nach Sinn und Zweck der Pause-Taste begeben. So viel sei schon mal verraten: Weder bei Spotify noch im VLC Media Player oder auf YouTube nutzt sie euch etwas.

Dafür ist die Pause-Taste vorgesehen

Bei der Pause-Taste handelt es sich um ein Relikt – anders kann man es kaum ausdrücken. Ursprünglich diente sie in grauer MS-DOS-Vorzeit dazu, Kommandozeilenprogramme zu pausieren oder in Kombination mit der Strg-Taste ganz zu beenden.

Moderne Software macht von dieser Pause-Funktion kaum noch Gebrauch. Dennoch gibt es auch heutzutage noch eine Reihe an potenziellen Anwendungsmöglichkeiten:

Die Ausführung mancher Spiele und Anwendungen, vor allem ältere, könnt ihr damit in der Tat pausieren, viel Spaß beim Ausprobieren!

In manchen Programmiersprachen kann die Pause-Taste noch eine Rolle spielen

Andere Windows-Shortcuts, etwa zum Öffnen der Systeminfos (Windows-Taste + Pause)

Falls ihr im ersten Moment gar nicht wisst, wo sich die Pause-Taste befindet, solltet ihr mal einen Blick nach oben rechts auf eurer Tastatur werfen. Im Umfeld der Druck- und Rollen-Taste solltet ihr fündig werden, zusätzlich kann sie auch mit der englischen Bezeichnung Break beschriftet sein.

Falls ihr keine Pause-Taste findet, ist das nicht schlimm: Vor allem Notebooks und kompakte Tastatur-Layouts wie die bei Gamern beliebte TKL-Variante (ohne Nummernblock) verzichten aufgrund ihrer Bauweise häufig auf eine dedizierte Pause-Taste.

Deren Funktion könnt ihr aber dennoch nutzen, und zwar mit einem Tastaturkürzel, das je nach Hersteller unterschiedlich ausfällt, aber stets die FN-Taste miteinschließt. Probiert folgende Varianten aus:

FN + Strg + P

FN + Strg + B

FN + Alt + P

FN + P

FN + B

Oft findet ihr die Pause-Funktion auch als sekundäre Beschriftung auf einer anderen Taste. Haltet einfach die Augen danach offen und ihr dürftet fündig werden - auch wenn nicht anzunehmen ist, dass ihr sie bis jetzt wirklich vermisst habt.

Und was ist mit der Rollen-Taste?

Jetzt seid ihr zwar ein ganzes Stück schlauer, was die Pause-Taste anbelangt, aber es gibt noch weitere Artgenossen, deren Nutzen ihr vielleicht schon immer hinterfragt habt. Unser Hardware-Guru Alex kennt all seine Tasten persönlich und hat sich deshalb ebenfalls der Thematik angenommen:

Wofür ist die »Rollen«-Taste gut?

Und wenn euer Wissensdurst nach dieser Lektüre noch immer nicht gestillt werden konnte, haben wir noch einen Artikel für euch parat, in dem wir die Bedeutung von fünf weiteren Tasten erklären.

Fallen euch noch weitere Fragen rund um Computer-Hardware ein, die vielleicht furchtbar simpel klingen mögen, aber deren Antwort euch schon immer interessiert hat? Dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare und wir nehmen uns dieser Aufgabe gerne an!