»Würde Milliarden Dollar kosten« – Apple nennt vier Gründe, warum es keine Suchmaschine plant

Google ist trotz Safari-Browser seit Jahren die Standardsuchmaschine auf Apple-Geräten. Jetzt nennt Apple vier Gründe, wieso das so bleiben soll.

Apple hat letzte Woche eine Erklärung beim US-Bundesgericht in Washington eingereicht, in der vier Gründe stehen, wieso es auf die Google-Suchmaschine setzt statt auf eine eigene.

Grund dieser Erklärung ist ein Kartellverfahren, das zu Beginn des Jahres eingeleitet wurde. Google ist seit Jahren die Standard-Suchmaschine auf Apple-Geräten; diese Kooperation sei illegal, da sie den Markt einschränke.

Eine Apple-Suchmaschine würde Milliarden Dollar kosten

Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, verteidigt die Kooperation mit Google. So sagt er, dass die Entwicklung einer eigenen Suchmaschine Milliarden Dollar kosten und viele Jahre dauern würde. Dadurch würden Investitionsgelder und Mitarbeiter von »anderen Wachstumsfeldern« abgezogen, auf die sich das Unternehmen konzentriert.

Weitere Gründe gegen die Suchmaschine sind:

Das schnelle Wachstum der KI macht eine eigene Suchmaschine für Apple wirtschaftlich riskant.

Suchmaschinen erfordern zielgerichtete Werbung, was nicht Apples Kerngeschäft ist und gegen die Datenschutzprinzipien des Unternehmens verstößt.

Apple fehlt es an Fachkräften und Infrastruktur, um eine erfolgreiche Suchmaschine zu entwickeln und zu betreiben.

"Apple konzentriert sich unermüdlich darauf, das bestmögliche Benutzererlebnis zu schaffen und prüft mögliche Partnerschaften und Vereinbarungen mit anderen Unternehmen, um dies zu erreichen."

Eddy Cue gibt weiter an, dass wenn die Vereinbarung nicht länger aufrechterhalten werden könne, würde dies Apples Fähigkeit einschränken, weiterhin Produkte zu liefern, die den Bedürfnissen seiner Nutzer am besten gerecht werden. Laut Cue hat Google im Rahmen der Kooperation allein im Jahr 2022 rund 20 Milliarden US-Dollar an Apple gezahlt.