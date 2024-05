WWDC 2024: Apple verrät, wann genau das große Event startet - und verrät erste Details zum Programm

Der Programmplan zur WWDC 2024 steht fest. (Quelle: Apple)

Apple hat in der vergangenen Nacht von Dienstag auf Mittwoch das gesamte Programm der WWDC 2024 bekannt gegeben.

Darum ist das wichtig: Auf der WWDC 2024 (Worldwide Developers Conference) stellt Apple im Jahresrhythmus kommende Updates für iOS, macOS und Co. vor.

Insbesondere das iPhone-Betriebssystem dürfte bei der Präsentation im Fokus stehen, will es doch mit eigenen neuen KI-Features glänzen.

Im Detail: Apple hat die ursprüngliche Meldung zur WWDC 2024 aktualisiert und mit genauen Programmpunkten sowie dem Zeitplan versehen.

Erwartungsgemäß startet die Keynote am 10. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit.

Auf der Präsentation werden die »neueste Technologien, Tools und Frameworks für iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS« vorgestellt.

Wo könnt ihr die WWDC 2024 verfolgen? Wie gewohnt wird die Apple-Keynote auf der Unternehmenswebseite als Stream zur Verfügung stehen.

Alternativ wird die WWDC 2024 auf Apples YouTube-Kanal, der Apple TV App und der Apple Developer App zu sehen sein.

Auch wir werden euch wie immer mit einem eigenen Live-Ticker mit den wichtigsten Informationen zur Apple-Keynote versorgen.

Was folgt auf die Präsentation? Direkt im Anschluss an die Keynote läuft die »Platforms State of the Union«.

Hier wird insbesondere für Entwickler ein tieferer Einblick in die Neuerungen zu iOS 18, macOS und den weiteren Betriebssystemen gegeben.

Auch hier wird ein Stream in der Developer App sowie der zugehörigen Webseite übertragen; nach dem Ende des Streams soll die Übertragung auch auf YouTube zu finden sein.

Für diese Zielgruppe werden auch mehr als 100 Sitzungen freigegeben, in der sich die Apple-Experten miteinander austauschen können.

Apple Design Awards: Abschließend findet im Rahmen der WWDC 2024 eine Preisverleihung statt, die besondere Leistungen in App- und Spieldesign auszeichnet.

Unter den Nominierten befinden sich auch drei deutsche Entwickler:

Ahead Solutions GmbH mit der App »Ahead: Emotions Coach« sowie Mucks Games mit dem Spiel »The Bear«, welche für die Kategorie »Social Impact« nominiert sind.

Die Algoriddim GmbH ist hingegen für die »djay«-App im Bereich »Spatial Computing« nominiert.

Jetzt seid ihr gefragt: Werdet ihr die WWDC 2024 live verfolgen? Welche Features wünscht ihr euch für die kommenden Updates auf iOS 18, macOS & Co.?