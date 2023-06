WWDC 2023: Verfolgt die Apple-Keynote morgen Abend mit uns im Live-Ticker

Bald ist es soweit: Apples WWDC geht in die nächste Runde.

So gespannt waren wir auf Apples Entwicklerkonferenz seit Jahren nicht. Am Montagabend könnte der Hersteller aus Cupertino das erste Mal seit der Apple Watch eine neue Produktkategorie einführen: ein eigenes Mixed Reality-Headset.

Wie auch schon im vergangenen Jahr werden wir das Event auch 2023 per Live-Ticker betreuen. So bleibt ihr bei uns immer auf dem neusten Stand, selbst wenn ihr gerade nicht selbst zuschauen könnt oder lieber ganz in Ruhe in eurem Tempo mitlest.

Den Livestream findet ihr zum Start des Events dann direkt an dieser Stelle - speichert euch den Artikel also gerne direkt als Lesezeichen ein, um keine Minute zu verpassen.

Apple WWDC 2023: Wann geht es los?

Apples Keynote zur Hausmesse findet am Montag, dem 05. Juni 2023 statt. Starten wird sie um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Stellt euch auf ein längeres Event ein. Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman geht von einer Keynote-Dauer von über zwei Stunden aus.

Apple WWDC 2023: Das erwarten wir von der Keynote

Klarer Fokus in diesem Jahr: Die Mixed Reality-Brille Realiy Pro . Das Headset, dessen Fokus wohl eher auf VR denn auf AR liegen wird, soll für rund 3.000 US-Dollar erscheinen. Ebenfalls geplant ist dazu ein eigenes Betriebssystem, das Apple auf den Namen xrOS taufen soll.

Ein Easter-Egg macht aus der Ankündigung bereits im Voraus nahezu beschlossene Sache.

Unsere Einschätzung: Bis zum Release wird es auch nach der Vorstellung noch etwas dauern. Trotzdem haben wir am Ende des Abends deutlich mehr Fakten zur Hand als bisher. Möglich wäre auch, dass Apple das Headset nicht erst als One Last Thing am Ende der Keynote vorstellt, sondern bereits damit anfängt, um danach noch genügend Luft für xrOS zu haben.

Was wir auf der WWDC neben der Reality Pro sonst noch erwarten

iOS 17: Apples nächste große Version des iPhone-Betriebssystems. Neue Features sind vermutlich eine überarbeitete Smart-Home-Zentrale, Widgets für den Home-Bildschirm, ein KI-Sprachgenerator und neue Funktionen für Wallet und Health-App, darunter ein appleeigenes Tagebuch.

Apples nächste große Version des iPhone-Betriebssystems. Neue Features sind vermutlich eine überarbeitete Smart-Home-Zentrale, Widgets für den Home-Bildschirm, ein KI-Sprachgenerator und neue Funktionen für Wallet und Health-App, darunter ein appleeigenes Tagebuch. watchOS 10: Die Apple Watch wird ebenfalls softwareseitig aufgebohrt. Wir rechnen mit Neuerungen bei Startbildschirm, Widgets und Features für die Crown, also das seitliche Rädchen der Watch.

Die Apple Watch wird ebenfalls softwareseitig aufgebohrt. Wir rechnen mit Neuerungen bei Startbildschirm, Widgets und Features für die Crown, also das seitliche Rädchen der Watch. Neue MacBooks und mehr: Vermutlich wird es neue Modelle der Serien MacBook Pro und MacBook Air geben. Diese könnten zumindest teilweise bereits auf Apples neuen M3-Chip setzen. Auch ein neuer Mac Pro mit M-Chip, ein portabler Mac sowie ein neuer Mac Studio scheinen möglich.

Vermutlich wird es neue Modelle der Serien MacBook Pro und MacBook Air geben. Diese könnten zumindest teilweise bereits auf Apples neuen M3-Chip setzen. Auch ein neuer Mac Pro mit M-Chip, ein portabler Mac sowie ein neuer Mac Studio scheinen möglich. iPadOS 17: Auch das iPad bekommt wohl neue Software. Diese soll bisher iPhone-exklusive Health-Funktionen übernehmen.

Auch das iPad bekommt wohl neue Software. Diese soll bisher iPhone-exklusive Health-Funktionen übernehmen. macOS 14: Das neue Betriebssystem für Mac soll eher kleiner ausfallen. Die Gerüchteküche spricht vor allem von Detailverbesserungen.

Alle erwarteten Neuankündigungen und Updates im Detail findet ihr in unserer großen Übersicht zur WWDC 2023:

