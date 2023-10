Elon Musk macht X mit neuem »Feature« unübersichtlicher, weil er es hübscher findet

Auf X gibt es eine Neuerung: Keine Überschriften zu Links mehr.

Elon Musk hat immer wieder neue Ideen, wie er X, vormals Twitter, verbessern und verändern kann. Monatliche Abonnements sollen dem Dienst zugute kommen und um den Vogel endgültig abzuschießen, wird ein Wort aus den AGB gestrichen.

Nun folgt der nächste Streich der Multimilliardärs.

Keine Überschriften mehr

Wenn ihr einen Link auf X teilt, dann wird dazu keine Überschrift mehr angezeigt, sondern nur noch das Bild und der Domain-Name (berichtet unter anderem auch TheVerge). So sieht das in iOS aus.

Unter dem Bild war vorher ein weißer Kasten mit der Überschrift.

So war es vorher: Unter dem Bild des Links stand noch die Überschrift in einem weißen Balken samt Domain, sodass man eruieren konnte, was einen erwartet.

Das gilt übrigens auch für die Web-Version von Safari.

Auf Mac übrigens dasselbe Bild ohne Linküberschrift.

Momentan bleiben Android-Geräte wohl noch verschont.

»Es ist hübscher«

Bereits im August gingen Gerüchte um, dass sich das Aussehen von X verändern wird. Niemand geringeres als Elon Musk persönlich zeichnet sich verantwortlich.

Allerdings steckt noch mehr dahinter. Musk hat in letzter Zeit Nutzer immer wieder dazu ermutigt, mehr Inhalte direkt auf X zu posten, um das Engagement auf der Plattform zu steigern. Im Umkehrschluss bedeuten Links, dass User sich Informationen auf anderen Seiten besorgen.

Musk fügt hinzu, dass der Algorithmus versucht, die Zeit, die ihr auf X verweilt, zu optimieren. Das heißt, dass Links weniger Beachtung bekommen, was Leute dazu veranlassen soll, mehr direkt auf dem sozialen Netzwerk zu posten, anstatt auf andere Seiten zu verlinken.

Ob Musks Plan aufgeht, wird sich zeigen. Userfreundlicher scheint das Feature jedenfalls nicht zu sein, wie man am Missmut des TheVerge-Redakteurs liest. Nicht das erste Mal, dass er Unmut auf sich zieht.

Auf X, ehemals Twitter, werden nun keine Überschriften von Links mehr angezeigt, was laut Musk hübscher aussieht, aber nicht nutzerfreundlich ist. Ist euch die Änderung bereits aufgefallen? Braucht ihr Linküberschriften oder habt ihr da sowieso nie drauf geachtet? Nutzt ihr X überhaupt? Tippt es gerne in die Kommentare.