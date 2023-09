Elon Musk will, dass ihr Twitter wirklich vergesst: Tweets werden auf X zu Posts

Der Vogel wurde endgültig abgeschossen. (Bild: Twitter/X)

Das Wort Tweeten ist in den letzten Jahren so populär geworden, dass es sogar in den Duden aufgenommen wurde. Wovon Firmen träumen, nämlich ein Wort zu erfinden, das der Volksmund täglich nutzt, ist Elon Musk ein Dorn im Auge.

Es scheint so, als sollten wir vergessen, dass es Twitter und den blauen Vogel jemals gab.

Neue Geschäftsbedingungen

Wie The Verge berichtet, werden sich die Geschäftsbedingungen von X am 29. September ändern. Nutzer erhalten mittlerweile entsprechende Pop-ups.

Die wichtigste Änderung: Retweeten und tweeten werden offiziell zu reposten und posten . Damit sind alle Überreste des Vogels offiziell begraben.

Weitere Instanzen des Wortes Twitter werden ebenfalls entfernt. Stattdessen wird fast überall X zu lesen sein.

Ganz verschwinden wird Twitter vorerst aber nicht. Vor allem viele URLs enthalten das Wort noch wie https://developer.x.com/en/docs/twitter-for-websites.

Im Zuge der neuen Geschäftsbedingungen wird Twitter/X nach eurer Erlaubnis fragen, biometrische Daten und Lebenslauf zu sammeln. Das schreibt ebenfalls The Verge.

Die Tech-Webseite munkelt, dass biometrische Daten verwendet werden, um einen Login ohne Passwort möglich zu machen.

Die eigene Arbeitshistorie soll vor allem dazu dienen, dass Arbeitgeber mögliche neue Angestellte leichter finden und kontaktieren können. Deswegen möchte X die Erlaubnis, solche Infos über euch speichern zu dürfen.

Elon Musk verfolgt den Plan einer App für alles, ähnlich zu WeChat in China, dort heißt die Software Weixin . Einen ausführlichen Bericht darüber, was der Multimilliardär wohl vor hat, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Wenn ihr Twitter nutzt, haltet die Augen offen nach den neuen Geschäftsbedingungen, die ab dem 29. September in Kraft treten.

Elon Musk und sein soziales Netzwerk X tun alles dafür, um Twitter vergessen zu machen. Sie schrecken auch nicht davor zurück, bekannte Wörter aus dem eigenen Wortschatz zu streichen. Nutzt ihr X? Glaubt ihr, dass das Wort Tweeten aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht wird? Was denkt ihr darüber? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da.