Ist Xbox mit der digitalen Zukunft auf dem richtigen Weg? Unsere Umfrage dazu zeichnet ein klares Bild

»Xbox Series X All Digital Edition«: Könnte so die nächste Xbox heißen? (Bild: Microsoft)

Wenn Microsoft die geleakten Pläne des letzten Jahres einhält, können wir noch dieses Jahr auf ein Refresh der Xbox Series X hoffen. Die neue Konsole soll nicht nur anders aussehen, sondern vor allem digital sein - ohne verbautes Laufwerk.

Letzte Woche haben wir euch gefragt, welche Wünsche ihr für die nächste Xbox-Konsole habt. Heute sehen wir uns die Ergebnisse an. Der Top-Vote ist keine große Überraschung. Die anderen hingegen weisen darauf hin, dass Microsoft mit dem Wegfall des Laufwerks eine richtige Entscheidung treffen würde.

Die Umfrageergebnisse zur Xbox

Wir bedanken uns nochmal herzlich an alle, die teilgenommen und ihre Stimmen abgegeben haben! Hier sind die Ergebnisse (vom 02.02.2024, 10:00 Uhr):

Mehr Leistung (13 %, 464 Abstimmungen)

(13 %, 464 Abstimmungen) Mehr interner Speicher ( 12 %, 419 Abstimmungen)

12 %, 419 Abstimmungen) Verbesserter Controller (12 %, 417 Abstimmungen)

(12 %, 417 Abstimmungen) Installation von NVME-SSDs (9 %, 314 Abstimmungen)

(9 %, 314 Abstimmungen) Fest installiertes Laufwerk (7 %, 246 Abstimmungen)

(7 %, 246 Abstimmungen) Verbinden von Bluetooth-Geräten (7 %, 240 Abstimmungen)

(7 %, 240 Abstimmungen) Weniger Energieverbrauch (6 %, 203 Abstimmungen)

(6 %, 203 Abstimmungen) Schnellerer WiFi-Standard (6 %, 194 Abstimmungen)

(6 %, 194 Abstimmungen) Optionales Laufwerk (5 %, 189 Abstimmungen)

(5 %, 189 Abstimmungen) Hardware ist mir weniger wichtig, ich will bessere Spiele (5 %, 186 Abstimmungen)

(5 %, 186 Abstimmungen) Schnellere Ladezeiten (5 %, 181 Abstimmungen)

(5 %, 181 Abstimmungen) Audioausgang an der Konsole (4 %, 151 Abstimmungen)

(4 %, 151 Abstimmungen) Leiserer Betrieb (4 %, 132 Abstimmungen)

(4 %, 132 Abstimmungen) Ein anderes Design (2 %, 78 Abstimmungen)

(2 %, 78 Abstimmungen) Kein Laufwerk (1 %, 42 Abstimmungen)

(1 %, 42 Abstimmungen) Etwas anderes (schreibt es unten in die Kommentare) (1 %, 27 Abstimmungen)

Die Top 3 Votings aus der Xbox Umfrage waren ...

Platz 1 - Mehr Leistung: Wenig überraschend wünschen sich die meisten von euch mehr Leistung. Schon heute gibt es viele Titel, die nur per Upscaling auf eine 4K-Auflösung kommen. Auch gibt es einige Spiele, die auf 30 FPS begrenzt sind, allen voran Starfield.

Sollte sich Leak aus dem letzten Jahr bewahrheiten, könnte das viele enttäuschen. Die neu aufgesetzte Xbox Series X, die Konsole mit dem Codenamen »Brooklin«, soll nicht leistungsfähiger werden. Vielmehr handelt es sich um eine Xbox Series X All Digital Edition.

Platz 2 - Mehr Speicher: Dicht gefolgt auf dem zweiten Platz, wünscht ihr euch mehr internen Speicher. 12 Prozent haben dafür gestimmt. 9 Prozent wollen außerdem den Speicherplatz mit NVME-SSDs erweitern.

Fügen wir die beiden Votings zusammen, wünschen sich 21 Prozent von euch allgemein mehr Speicherplatz. Auf der anderen Seite haben nur 7 Prozent für ein fest installiertes Laufwerk gestimmt. Trifft Xbox also die richtige Entscheidung? Die Brooklin-Konsole soll kein Laufwerk haben und 2 TB internen Speicher besitzen. NVME-SSDs erscheinen eher unwahrscheinlich.

Platz 3 - Verbesserter Controller: Wie auch unser Redakteur Linh, wünschen sich 12 Prozent einen besseren Xbox-Controller. Der aktuelle Xbox-Controller ist zwar nicht übel, hinkt aber hinter dem Dualsense von Sony hinterher. Auch die Joycons von Nintendo sind äußerst innovativ im Vergleich.

Tatsächlich könnte uns ein Refresh des Xbox-Controllers, mit dem Codenamen »Sebile«, schon im Mai erwarten.

Der neue Controller von Microsoft. (Bild: Microsoft)

Wenn ihr wissen wollt, was Linh sich von der nächsten Xbox wünscht, dann könnt ihr nochmal in den Artikel von letzter Woche hereinschauen, in der wir auch zu dieser Umfrage aufgerufen haben.

Die nächste Xbox: Fünf Verbesserungen, die ich sehen möchte - und was sind eure Wünsche?

Natürlich zeigt unsere Umfrage nur die Meinung aus einem vergleichsweise kleinen Personenpool und ist nicht repräsentativ für alle Xbox-Spieler weltweit. Trotzdem gibt sie einen interessanten Einblick in die Vorlieben der Zielgruppe von Xbox-Spielerinnen und -Spielern. Habt ihr mit diesen Ergebnissen gerechnet oder kommen sie unerwartet? Schreibt uns wie immer eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare!