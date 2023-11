Ab sofort: Microsoft verbietet unlizenzierte Controller und Zubehör

Gerade Fighting-Game-Turniere dürfte dieses Verbot von unlizensierten Controllern stark betreffen, da viele Spieler Controller mit Hauptplatinen von Brook Gaming verwenden - die zukünftig geblockt werden. (Bild: Microsoft / Temu)

Update vom 02.11.2023: Microsoft hat inzwischen auf unsere Anfrage geantwortet. Dem Unternehmen ist es wichtig, dass Zubehör für Xbox nach Qualitätsstandards für Leistung, Sicherheit und Schutz entwickelt und hergestellt werden muss. Das heißt, dass bei der Nutzung von nicht-autorisiertem Zubehör ein Pop-Up erscheinen kann, das besagt, dass das Gerät für die Nutzung gesperrt ist. Laut Microsoft gilt diese Neuregelung ab sofort - und nicht wie vorher angenommen, erst ab dem 12. November.

Eine Liste von lizenzierten Produkten findet ihr auf der Website von Xbox. Diese scheint allerdings nicht ganz vollständig zu sein, da einige »Designed for Xbox«-Produkte fehlen - wie zum Beispiel der Gamesir G7 SE-Controller.

Ursprüngliche Meldung vom 30.10.2023: Microsoft wird voraussichtlich ab dem 12. November unlizenzierte Controller und Accessoires auf Xbox-Konsolen blockieren. Bei einigen Nutzern scheint die Funktionalität schon jetzt eingeschränkt oder aufgehoben worden zu sein.

Was bedeutet das und warum geht Microsoft diesen Schritt?

Die wichtigsten Infos auf einen Blick Unlizenzierte Accessoires und Controller werden ab dem 12. November auf Xbox-Konsolen blockiert.

Einige Geräte funktionieren schon jetzt nur noch eingeschränkt oder gar nicht.

Das »Designed for Xbox«-Label ist notwendig, damit die Funktionalität gewährleistet ist

Microsoft könnte diesen Schritt gehen, da sie wohl zukünftig mehr kabellose Drittanbieter-Controller zulassen werden.

Welche Accessoires und Controller sind betroffen?

Wer einen Drittanbieter-Controller oder -Accessoire an der Xbox verwendet, könnte bald mit einer unschönen Fehlermeldung konfrontiert werden. So erging es einem Familienmitglied von Jennifer Young, Autorin für Windows Central.

(Bild: Jennifer Young über Windows Central)

Die gezeigte Fehlermeldung ist unmissverständlich: Nicht autorisierte Accessoires verschlechtern euer Gaming-Erlebnis und werden ab dem 12. November blockiert. Der Fehler hat den Code »0x82d60002«.

Das tatsächliche Datum für das Verbot von unlizenzierten Controllern und Accessoires könnte in Deutschland anders sein, da die oben gezeigte Fehlermeldung auf einer Konsole im Vereinigten Königreich angezeigt wurde.

Nach Inkrafttreten des Verbots dürfen nur noch offiziell lizenzierte Zubehörteile mit dem grünen Label »Designed for Xbox« verwendet werden.

Wer also Controller und Zubehör ohne dieses Label einsetzt, wird bald ausgeschlossen sein.

Warum geht Microsoft diesen Schritt?

Windows Central soll erfahren haben, dass Microsoft die Einschränkungen für kabellose Controller von Drittanbietern lockern könnte. Wer bisher einen kabellosen Controller für die Xbox verwenden möchte, muss zu einem von Microsoft greifen - oder zu Umbauten von Original-Controllern, wie die von SCUF.

Der erste offiziell lizenzierte und kabellose Drittanbieter-Controller ist der PowerA Moga XP-Ultra, der in diesem Jahr erschienen ist. Laut Windows Central sollen bald weitere folgen.

Microsoft will wohl sicherstellen, dass keine neuen Geräte für Cheating oder Sicherheitslücken ausgenutzt werden, weshalb unlizenzierte Produkte ganz geblockt werden sollen.

Wir haben Microsoft um weitere Informationen gebeten und werden den Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

Meinung des Autors Duy Linh Dinh: Dieses Verbot betrifft mich direkt, da ich tatsächlich geplant hatte, einen Hitbox-Controller für PC und Xbox zu bauen - meine zwei Plattformen, auf denen ich spiele. Leider ist Brook Gaming von diesem Verbot betroffen. Das ist ein Hersteller von beliebten Controller-Platinen für DIY-Controller. Auch in meinem letzten Selbstbau-Controller habe ich eine Platine von Brook Gaming verwendet - für PC und Nintendo Switch. Weil keiner diesen Controller verkauft, habe ich ihn mir selbst gebaut Der Hersteller hat das Problem schon auf X angesprochen und seine Nutzer gewarnt, dass einige seiner Produkte bald nur noch teilweise oder gar nicht mehr funktionieren werden. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt Dazu kommt, dass die Xbox somit als Hauptkonsole für Fighting- und Rhythm-Game-Turniere ausgeschlossen wird. Gerade in diesen zwei Communitys sind selbstgebaute oder modifizierte Controller gang und gäbe. Auch der beliebte Fighting-Game-YouTuber und Streamer MaximilianDood hat sich dazu negativ geäußert. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt Ich hoffe, dass Microsoft es sich noch einmal überlegt und diesen Schritt rückgängig macht - große Hoffnung habe ich allerdings nicht. Die betroffenen Communities sind sehr nischig und die Vorteile von lizenzierten Produkten überwiegen. Ich kann den Schritt nachvollziehen, finde ihn aber trotzdem nicht gut.

Was haltet ihr davon, dass Microsoft nicht lizenzierte Controller und Zubehör sperren will? Betrifft euch dieses Verbot auch oder findet ihr es gut, dass in Zukunft nur noch lizenzierte Geräte verkauft werden dürfen? Immerhin wird so sichergestellt, dass die verkauften Geräte auch richtig funktionieren. Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!