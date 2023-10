Die neuen Xiaomi-Handys strotzen vor Features und bringen sogar eines vom iPhone 15 Pro mit

Das Xiaomi 14 hat äußerlich viel mit dem Vorgänger gemeinsam - innen hat sich dafür einiges getan. (Bild: Xiaomi)

Wie erwartet hat Xiaomi gestern die ersten Handys mit dem neuen Qualcomm-Prozessor Snapdragon 8 Gen3 veröffentlicht. Außerdem sind die neuen Handys geradezu vollgestopft mit High-End-Specs und Features. Wir haben für euch die wichtigsten zusammengefasst.

Alles zum Xiaomi 14 Pro

Gehäuse und Design

Das Xiaomi 14 Pro unterscheidet sich von seinem Vorgänger durch die geraden Kanten und bringt stattdessen einen flachen Metallrahmen mit sich. Dieser ist glänzend und spiegelt leicht. Auf der Rückseite befindet sich die quadratische Kamera-Insel mit dem Leica-Branding.

Dank IP68-Zertifizierung ist das Handy gegen Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Im Gegensatz zum gewöhnlichen 14er erscheint das 14 Pro in zwei Versionen: Standard und Titan.

Die Titan-Version ist mit 230 Gramm gegenüber 223 Gramm geringfügig schwerer.

Der Titan-Rahmen des Xiaomi 14 Pro ist matt und gebürstet. (Bild: Xiaomi)

Kameras

Wie gewohnt findet man auch in der 14. Generation der Xiaomi-Handys das Leica-Branding auf der Rückseite. Dieses Jahr schlägt das Kamerasystem des Xiaomi 14 Pro hohe Wellen mit einem besonders lichtstarken Objektiv mit variabler Blende.

Das erlaubt es euch, die Schärfentiefe bei Bedarf zu erhöhen, indem ihr die Blende schließt.

Mit einer F/1.42-Blende lassen sich sehr gut Fotos bei schlechten Lichtbedingungen und geringer Schärfentiefe machen. Dank der variablen Blende ist es allerdings auch möglich, Fotos mit einer größeren Schärfentiefe zu machen. (Bild: Xiaomi)

Hauptkamera:

50 Megapixel

1/1.31-Zoll-Light-Hunter-900-Sensor

Dynamikumfang von 13,5 Blendenstufen

23mm Vollformat-Equivalent

F/1.42 bis F/4.0 variable Blende

Hyper OIS Bildstabilisierung

LED-Blitz

Leica Summilux-Objektiv

Ultraweitwinkel:

50 Megapixel

F/2.2-Blende

115 Grad Leica-Ultraweitwinkel (14mm Vollformat-Equivalent)

5cm Makro-Funktion

Tele:

50 Megapixel

75mm Vollformat-Equivalent

F/2.0-Blende

10cm Makro-Funktion

Optische Bildstabilisierung

Front:

32 Megapixel OmniVision

F/2.0 Blende

4k mit 60 FPS

Die Kamera-Specs des Xiaomi 14 Pro auf einen Blick. (Bild: Xiaomi)

Display

Das Display des Xiaomi 14 Pro liest sich auf dem Datenblatt sehr beeindruckend. Es hat eine Bildschirmdiagonale von 6,73 Zoll mit einer Auflösung von 3.100 × 1.440 Pixeln.

Dabei handelt es sich um ein LTPO-OLED-Panel mit einer variablen Bildwiederholfrequenz zwischen 1 und 120 Hz. Die maximale Helligkeit beträgt beeindruckende 3.000 Nits.

Außerdem soll der Bildschirmschutz 5 Prozent härter und 20 Prozent bruchfester als das Ceramic Shield vom iPhone 15 Pro sein.

Weitere technische Daten:

5.000.000:1 Kontrastverhältnis

552 PPI

HDR 10+

Dolby Vision

1920 Hz PWM-Dimming

DC-Dimming

Xiaomi Longjing-Glas

12-Bit Farbtiefe

Leistung und Software

Die beiden Xiaomi-Handys sind die ersten, die mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen3 ausgeliefert werden. Dieser bietet laut Xiaomi eine 32 Prozent bessere CPU- und 34 Prozent bessere GPU-Performance im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen2.

Es wird entweder mit 12,0 oder 16,0 GByte LPDDR5X-RAM verfügbar sein. Bei der Speicherkapazität hat man drei Optionen: 256 GByte, 512 GByte oder 1 TByte.

Außerdem soll das Handy bei intensiven Gaming-Sessions deutlich kühler bleiben als das iPhone 15 Pro Max. Der chinesische Hersteller stellt hier 42,7 Grad einem Wert von 49,8 Grad gegenüber.

Auch das Betriebssystem ist neu: Die neuen Handys verwenden statt MIUI das neue HyperOS, das zahlreiche Verbesserungen und eine bessere Leistung verspricht. Außerdem bringt es einen neuen Look mit sich und eine hohe Konfigurierbarkeit.

HyperOS bietet neue Funktionen, einen neuen Look und verbesserte Leistung. (Bild: Xiaomi)

Akku und Laden

Das Xiaomi 14 Pro besitzt eine Akkukapazität von 4.880 mAh. Das Aufladen soll besonders schnell sein:

Kabelgebunden: 18 Minuten auf 100 Prozent (120 Watt)

Kabellos: 40 Minuten auf 100 Prozent (50 Watt)

Darüber hinaus verfügt das Handy über eine USB 3.2 Gen2-Schnittstelle, die Übertragungsraten von bis zu 10 Gbps unterstützt.

Xiaomi 14

Wer sich für das günstigere Xiaomi 14 entscheidet, muss nicht viele Kompromisse eingehen. (Bild: Xiaomi)

Gehäuse und Design

Da Xiaomi 14 unterscheidet sich äußerlich kaum vom Vorgänger und besitzt wie das Pro-Modell flache Ränder und ein eckiges Design. Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls eine Leica-Kamera-Insel mit drei Kameras.

Im Gegensatz zum Xiaomi 14 Pro ist es außerdem kompakter (6,36-Zoll-Bildschirmdiagonale) und leichter. Es wird auch in zwei Versionen verfügbar sein, allerdings ohne Titan-Variante:

Glas: 193g

Nano-Leder: 188g

Kameras

Die Kameras des Xiaomi 14 auf einem Blick. (Bild: Xiaomi)

Beim Kamerasystem des günstigeren Xiaomi 14 müssen erfreulicherweise nur wenige Kompromisse gemacht werden. Die Unterschiede zur Pro-Version sind gering. Beim Xiaomi 14 muss man etwa auf die F1.42-Blende und die Möglichkeit verzichten, diese abblenden zu können.

Hauptkamera:

50 Megapixel

1/1.31-Zoll-Light-Hunter-900-Sensor

F/1.6-Blende

Optische Bildstabilisierung

23mm Vollformat-Equivalent

13,5 Blendenstufen-Dynamikumfang

LED-Blitz

Leica-Objektiv

Ultraweitwinkel:

50 Megapixel

F/2.2-Blende

115 Grad Leica-Ultraweitwinkel (14mm Vollformat-Equivalent)

Tele:

50 Megapixel

F/2.0-Blende

Optische Bildstabilisierung

10cm-Makro-Funktion

Front:

32 Megapixel OmniVision

F/2.0 Blende

4K mit 60 FPS

Display

Auch beim Display muss man mit der Nicht-Pro-Variante keine großen Kompromisse hinnehmen. Bis auf die Größe bietet das Xiaomi 14 dieselben technischen Spezifikationen:

6,36 Zoll

2.670 x 1.200 Pixel

12-Bit-Farbtiefe

LTPO-OLED

1 bis 120 Hz

3.000 Nits Spitzenhelligkeit

5.000.000:1 Kontrastverhältnis

HDR10+

Dolby Vison

1920 Hz PWM-Dimming

DC-Dimming

Leistung und Software

Auch hier erhaltet ihr das neue HyperOS und den Snapdragon 8 Gen3. Beim Arbeitsspeicher gibt es eine zusätzliche Variante mit nur 8,0 Gbyte RAM. Versionen mit 12,0 und 16 ,0GByte stehen allerdings auch zur Verfügung.

Bei der Speicherkapazität gibt es dieselben drei Optionen wie beim Xiaomi 14 Pro: 256 GByte, 512 GByte oder 1 TByte.

Akku und Laden

Das Xiaomi 14 besitzt eine Akkukapaziät von 4.610 mAh und kann zwar nicht ganz so schnell aufgeladen werden wie das große Schwestermodell. Allerdings braucht es sich nicht vor der Konkurrenz verstecken.

Kabelgebunden: 31 Minuten für 100 Prozent (90 Watt)

Kabellos: 50 Watt (keine Zeitangabe)

Preise und Verfügbarkeit

Umgerechnete Preise des Xiaomi 14 Pro in China:

12/256 GByte: 649 Euro

16/512 GByte: 714 Euro

16/1 TByte: 779 Euro

Umgerechnete Preise des Xiaomi 14 in China:

8/256 GByte: 519 Euro

12/256 GByte: 558 Euro

16/512 GByte: 596 Euro

16/ 1 TByte: 649 Euro

Europäische Preise sind aktuell noch nicht bekannt, jedoch werden diese mit Sicherheit deutlich höher ausfallen. Zum Vergleich: Das Xiaomi 13 Pro erschien bei uns hierzulande für einen Preis von 1.300 Euro.

Der Vorverkauf in China startet schon in Kürze. Deutsche Interessenten müssen sich wohl noch bis 2024 gedulden. Ein genauer Start ist aktuell noch nicht bekannt. Wir tippen auf das erste Quartal 2024.

Was haltet ihr von den neuen Xiaomi-Handys? Besitzt ihr selbst ein Xiaomi und seid ihr soweit damit zufrieden? Welche Features findet ihr an den neuen Handys besonders interessant? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!