Xiaomi HyperOS 2.1: Wenn ihr eines dieser neun Handys besitzt, erhaltet ihr das große Update zuerst

Neben Xiaomi-Handys werden auch zwei Poco-Handys das Update zuerst erhalten. Quelle: (vectorplus - Adobe Stock)

Mitte des Jahres könnten die ersten Xiaomi-Handys das große HyperOS 3.0-Update erhalten. Davor steht das Update auf HyperOS 2.1 an, welches für die ersten Handys bereits Ende Februar 2025 ausgerollt werden könnte.

Das ist passiert: Das Branchenmagazin Xiaomi Time hat eine Liste von Xiaomi-Handys veröffentlicht, die das HyperOS 2.1-Update als Erste erhalten werden.

Darum ist das Update wichtig: Neben Verbesserungen der Stabilität und Sicherheit sind im Update auch wichtige Neuerungen enthalten. So soll das Update die Leistung in Spielen verbessern und die Verwaltung von Fotoalben vereinfachen.

Diese Xiaomi-Handys erhalten HyperOS 2.1 zuerst

Laut Xiaomi Time erhalten die folgenden Handys das Update als Erstes:

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Ultra

POCO F6

POCO X6 Pro

Xiaomi MIX FLIP

In der Liste fehlen zwei Flagship-Serien von Xiaomi. Weder die Xiaomi 15-Serie noch andere Modelle der Xiaomi 14-Serie werden erwähnt. Diese werden in der ersten Update-Welle nicht berücksichtigt, sollen das Update aber in Zukunft ebenfalls erhalten.

Die folgenden Handys werden das Update also erst zu einem späteren Zeitpunkt bekommen:

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14

Xiaomi 14T

Global sind die Xiaomi 15-Modelle noch nicht erhältlich, was das Fehlen in der Liste erklärt. Bisher hat sich Xiaomi zum Veröffentlichungstag noch nicht geäußert.

Das globale Update für die genannten neun Handys wird Ende Februar oder Anfang März herauskommen. Chinesische Nutzer haben bereits Zugriff auf das Update, da Xiaomi neben der globalen Version auch eine speziell angepasste Version für den chinesischen Markt anbietet.