Xiaomis nächster Fitnesstracker kommt mit neuen Funktionen und erinnert an eine sehr bekannte Smartwatch

Das Smart Band 8 Pro von Xiaomi ähnelt äußerlich einer Apple Watch. (Bild Xiaomi)

Der chinesische Hersteller Xiaomi ist bekannt für preisgünstige Fitnesstracker mit üppigem Funktionsumfang.

Neben der regulären »Band«-Serie bietet der Konzern außerdem eine Pro-Reihe an, zuletzt das Xiaomi Band 7 Pro, dessen Nachfolger nächste Woche am 14. August zusammen mit dem Falt-Handy Xiaomi Mix Fold 3 vorgestellt werden soll.

Gestern veröffentlichte der Konzern auf Weibo Teaser-Bilder mit Informationen (via Android Authority), die einen ersten Eindruck vom Gerät vermitteln sollen.

Xiaomi Smart Band 8 Pro: Das ist neu

Wie der Titel des Artikels bereits andeutet, folgt das Xiaomi Band 8 Pro dem Design der Apple Watch, das bereits vom Vorgängermodell übernommen wurde.

Neu ist allerdings das größere Display, das nun 1,74 Zoll misst, im Vergleich zu den 1,64 Zoll des Vorgängers. Das 60-Hertz-AMOLED-Display des Band 8 Pro kommt auf eine Pixeldichte von 336 ppi und unterstützt 16,7 Millionen darstellbare Farben.

Vor der Markteinführung des neuen Fitness-Trackers nennt der Hersteller auch einige Funktionen. So unterstützt das Band 8 Pro Widgets, die Mediaplayer, Schrittzähler, Wetter und Herzfrequenzstatus anzeigen können.

Xiaomi veröffentlichte Teaser-Bilder zur neuen Smart Band 8 Pro-Serie.

Xiaomi verspricht auch, dass die Widgets frei konfiguriert werden können, um mehrere Informationen gleichzeitig anzuzeigen. Auch Hintergrundbilder können nun aus dem Fotoalbum erstellt werden.

Wie bei Smartwatches und Fitnesstrackern üblich, wird es auch hier verschiedene Armbänder geben, die auf den persönlichen Geschmack und die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sein sollen.

Ausblicke auf einen Preis zum Launch gibt der Hersteller bislang keine. In Europa kostete der Vorgänger zur Einführung rund 90 Euro. Ob der Nachfolger zum selben Preis startet oder eine kleine Anpassung erhält, bleibt bis zum Launch-Event am 14. August abzuwarten.

Was haltet ihr von Xiaomis Fitness-Trackern? Besitzt ihr ein solches Gadget des chinesischen Herstellers für Sport-Funktionen oder eure Schritte zu zählen? Oder verwendet ihr eine solche smarte Armbanduhr für andere Zwecke? Was sind eure Erfahrungen mit den Produkten von Xiaomi? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!