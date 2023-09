Xiaomi zieht an Google vorbei und garantiert ihren neuen Smartphones mehr Android-Updates

Am 26. September folgt der globale Launch des Xiaomi 13T. (Bild: Xiaomi 13)

Android-Smartphone-Hersteller und die berühmte Update-Politik. Nicht alle Anbieter bekleckern sich hier mit Ruhm. Leider gibt es immer wieder negative Schlagzeilen, wenn es um die Auslieferung neuer Android-Versionen geht.

Xiaomi möchte jetzt mit Samsung gleichziehen und für längere Update-Zeiträume sorgen, beginnend mit dem Xiaomi 13T und 13T Pro.

Xiaomi zieht an Google vorbei

Mit vier Android-Updates übertrifft der chinesische Hersteller sogar Google mit seinen Pixel-Smartphones. Der Suchmaschinen-Riese garantiert bisher nur drei Jahre lang neue Android-Versionen.

Das könnte sich mit der Pixel 8-Serie in diesem Jahr ändern, wie die Gerüchteküche munkelt.

Zeichen seitens Xiaomi gab es bereits aus China. Für das Land wurde das K60 Ultra und Mix Fold 3 vorgestellt. Beide Geräte erhalten vier weitere OS-Updates.

Die positive Kehrtwende schwappt jetzt zu uns nach Deutschland rüber und der Hersteller verspricht offiziell vier weitere Android-Versionen für das Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro.

Der berühmte Haken: Das Xiaomi 13 Ultra findet im X-Post (ehemals Twitter) keine Beachtung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Im Zuge dieser Nachricht ist ebenfalls zu erwähnen, dass Xiaomi mit dem Android 14-Release trickst. Die neuen Geräte des chinesischen Herstellers werden am 26. September erwartet. Wenige Zeit später startet vermutlich das Update auf Android 14.

Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung bei der Update-Politik einiger Smartphone-Hersteller positiv zu bewerten.

Folgen weitere Modelle aus dem Hause Xiaomi?

Es liegen derzeit keine Informationen vor, dass weitere Modelle länger mit Updates versorgt werden.

Der erste Schritt in die richtige Richtung ist zumindest getan und dürfte die Interessenten der Xiaomi 13T-Serie freuen.

Wer nicht zum Apple-Lager wechseln möchte, aber so lange wie nur möglich mit neuen Updates versorgt werden möchte, sollte sich unbedingt das Fairphone 5 anschauen.

Das Handy wurde auf der IFA 2023 präsentiert und war für Kollegin Alana das absolute Messe-Highlight:

Das Fairphone 5 ist mein Messe-Highlight der IFA 2023

Für viele Menschen steht ein langer Support-Zeitraum an oberster Stelle. Wie sieht es bei euch aus? Achtet ihr auf die Garantie von weiteren Android-Updates oder wechselt ihr ohnehin das Gerät jährlich? Nutzt ihr das Smartphone sogar nach Ende der garantierten Sicherheitsupdates? Was muss hier seitens der Hersteller getan werden, um Geldbeutel und Umwelt weiter zu schonen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!