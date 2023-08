Umbruch bei YouTube: Plattform arbeitet an vier großen Änderungen

YouTube arbeitet an vier neuen Features - welche Funktionen warten auf euch?

Google bastelt weiter an der Zukunft der Videoplattform YouTube. Innerhalb kurzer Zeit wurden mehrere neue Features eingeführt, die das Nutzererlebnis mehr oder weniger verbessern sollen.

Eine der auffälligsten Änderungen in der jüngeren Vergangenheit ist die überarbeitete Startseite. Wenn ihr euren Verlauf löscht oder gar nicht erst anlegen lasst, zeigt euch YouTube keine Empfehlungen mehr an.

Wie das Ganze aussieht, erfahrt ihr hier:

Abseits davon sind in den vergangenen Wochen mehrere Anpassungen vorgenommen worden - welches das sind, zeigen wir euch in der folgenden Liste.

Abgerundete Ecken für ein einheitliches Design

Eine der dezentesten Neuerungen findet sich im Videoplayer von YouTube, das noch gar nicht für alle Nutzer freigeschaltet wurde.

Hierbei geht es um die Ecken des Videoplayers, die nun im abgerundeten und somit schlankeren Design auftreten. Dies bestätigte das Unternehmen gegenüber The Verge. Damit orientiert sich dieser an den Thumbnails, die ihr an Seitenrand von YouTube findet und bringt ein einheitliches Aussehen.

Die Designänderung umfasst allerdings nur den Standardmodus; wenn ihr eure Videos im Kinomodus abspielt, bleibt es beim gehabten eckigen Aussehen.

Kleinerer Skip-Ad-Button

Die zweite optische Änderung, die mit Sicherheit keine Kontroverse auslösen wird, betrifft den Button zum Überspringen von Werbung.

Nutzer, die kein Youtube Premium abonniert haben, sehen in der Regel mehrere dieser Einblendungen im Verlauf eines Videos, können diese aber immerhin nach wenigen Sekunden überspringen.

Der Button, der hierfür zuständig ist, wird im Zuge der Designanpassungen nun ebenfalls geändert, wie Google gegenüber dem Portal Search Engine Land erklärt.

Neben einem etwas transparenteren und abgerundeten Aussehen ist die Schaltfläche im Vergleich zum vorherigen Design deutlich kleiner geworden.

KI-Zusammenfassungen gegen Clickbait

Schon seit einer Weile getestet werden die KI-Zusammenfassungen, die Google als experimentelles Feature eingeführt hat.

So soll für YouTube-Videos künftig eine Künstliche Intelligenz einen Text generieren, der den gesamten Inhalt des Videos kurz und bündig zusammenfassen soll. Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

Videos direkt in der Google-Suche

Zu guter Letzt wird auch an der YouTube-Integration innerhalb der Google-Suche gefeilt. Passende Suchergebnisse werden ab sofort prominenter platziert und lassen sich hier direkt abspielen.

Mit allen Begriffen funktioniert das allerdings noch nicht - während der Oppenheimer-Trailer sofort als erstes Ergebnis angezeigt wird, muss unser GameStar-Talk regulär via YouTube angewählt werden, selbst wenn man konkret danach sucht. Schade.

In der Google-Suche wird bei passenden Treffern direkt das YouTube-Video eingeblendet.

Der Großteil der neuen YouTube-Funktionen wird vorläufig nur für ein begrenztes Teilnehmerfeld freigeschaltet. Premium-Nutzer werden hierbei bevorzugt.

Für die Mehrheit unter euch heißt es also geduldig sein, ehe die Features bei euch landen - schließlich stellte unser Redakteur Linh kürzlich fest, dass viele von euch eine ablehnende Haltung gegenüber YouTube Premium haben. Warum das so ist, erfahrt ihr hier:

Welche der neuen YouTube-Funktionen gefällt euch am meisten, welche am wenigsten - und warum ist es der kleinere Skip-Ad-Button? Gibt es weitere Features, die euch bei YouTube fehlen? Welche Ecken und Kanten müssen eurer Meinung nach ausgefeilt und verbessert werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!