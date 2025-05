YouTube: Neues Werbeformat will euch nach dem Höhepunkt des Videos erwischen

YouTube fummelt mal wieder an den Werbeanzeigen rum. Ziel dieses Mal: der emotionale Höhepunkt eines Videos.

YouTube plant, mithilfe von künstlicher Intelligenz Werbung genau dann einzublenden, wenn ihr am meisten in ein Video involviert seid.

Das neue Werbeformat namens »Peak Points« wurde während des YouTube »Brandcast Events« anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Plattform vorgestellt und setzt auf die Erkennung emotionaler Höhepunkte in Videos, um Werbeeinblendungen für maximale Wirkung zu platzieren.

»Peak Points« ist ein neues KI-gestütztes Werbesystem, das Googles Gemini-Modell nutzt, um die bedeutsamsten oder emotionalsten Momente innerhalb beliebter YouTube-Videos zu identifizieren.

Anders als bei herkömmlichen Werbeeinblendungen, die oft nach einem festen Zeitschema erscheinen, zielt Peak Points darauf ab, Werbung strategisch direkt nach den Höhepunkten eines Videos zu platzieren.

In der Demonstration des Systems zeigte YouTube ein Beispielvideo mit einem Heiratsantrag in winterlicher Bergkulisse. Die KI erkennt den emotionalen Kulminationspunkt – den Moment, in dem die Frage beantwortet wird – und platziert anschließend eine Werbeanzeige.

Die Idee dahinter: Genau in solchen Momenten ist die Aufmerksamkeit der Zuschauer besonders hoch, was theoretisch zu einer besseren Werbewirkung führen soll.

So stellt sich YouTube den Verlauf eines Videos vor - Peak Point und anschließender Werbung inklusive.

Gemini wertet die »Peak Points« aus

Das Peak Points-System analysiert verschiedene Parameter, um die emotionale Intensität einzelner Videosegmente zu bewerten.

Dazu gehören visuelle Komposition, Audiocharakteristika, Mimik der dargestellten Personen und kontextuelle Inhalte. Die Gemini-KI wird speziell für YouTube trainiert, um diese Video-Elemente wie einzelne Frames und Transkripte zu untersuchen.

Das Modell ist darauf ausgerichtet, Momente zu erkennen, in denen die Zuschauer besonders engagiert sind – sei es durch Spannung, Rührung, Überraschung oder andere starke emotionale Reaktionen.

0:38 Material 3 Expressive: Google stellt das neue Design für Android 16 vor

Autoplay

Einführung im Laufe des Jahres

Peak Points befindet sich derzeit noch in der Pilotphase und soll laut YouTube im Laufe des Jahres 2025 schrittweise eingeführt werden.

Eine genaue Zeitangabe machte das Unternehmen nicht, jedoch dürfte die Einführung angesichts der prominenten Ankündigung bei Brandcast in nicht allzu ferner Zukunft erfolgen.

Romana Pawar, »YouTube Senior Director of Product Management for Connected TV Ads«, erklärt hierzu im Unternehmens-Blog: »Dieses Format integriert Werbung in das Zuschauererlebnis an kontextuell relevanten Höhepunkten innerhalb der beliebtesten Inhalte von YouTubes umfangreicher Videobibliothek«.

YouTube und die Werbetreibenden versprechen sich laut dem US-Nachrichtendienst CNBC von Peak Points mehrere Vorteile:

Primär erhofft sich die Plattform eine höhere Click-Through-Rate und mehr Werbeimpressionen, was sowohl den Umsatz für YouTube als auch für Content-Creator steigern soll.

Aus Sicht der Werbetreibenden bietet Peak Points entsprechend die Möglichkeit, ihre Botschaften in einem emotionalen Kontext zu präsentieren, wenn die Empfänglichkeit der Zuschauer vermeintlich am höchsten ist.

Ob das den Zuschauern auch gefällt, steht auf einem anderen Blatt geschrieben.