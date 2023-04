Diese coole Funktion für Google Maps lässt euch in die Zeit zurückreisen!

Quelle: Pixabay

Blast from the Past: Google Street View bietet eine Funktion, die mir bislang verborgen geblieben ist. Der Clou des Features: Mit ihm reist ihr in die Zeit zurück. Zwar nur virtuell, dafür aber ohne Fluxkompensator oder Raumzeit-Paradoxa.

Was kann Google Street View? Salopp gesagt: Mit Google Street View spaziert ihr virtuell über den Münchner Marienplatz, werft einen Blick auf den Dresdner Dom oder flaniert in New York zwischen Hochhausschluchten hindurch – und das vom Bildschirm aus.

Ein bekannter Anblick: Mit solchen PKWs, ausgerüstet mit 360-Grad-Fotografie, kartografiert Google die Welt.

Kurze Anleitung

Wie funktioniert die Zeitreise mit Google Street View? Die Funktion, die bislang viele nicht kannten, ist leicht aufzurufen. Auf dem Desktop-PC ist die Funktion binnen einer Handvoll Schritten ausgelöst:

Gewünschte Örtlichkeit in die Google-Suchmaske eingeben Per Mausklick eine Straße entlang der Wunsch-Örtlichkeit auswählen. Jetzt sollte im unteren Bildschirmrand ein Fenster aufploppen – inklusive Vorschaubild der Örtlichkeit (beschriftet mit Street View ). Siehe Bild 1. Auf Street View geklickt, befindet ihr euch jetzt im – ja, richtig – Street View -Modus. Das heißt: Ihr könnt in 360-Grad-Panorama durch die Umgebung marschieren. Jetzt im Street View -Modus angekommen, findet ihr in der Ansicht ganz oben links einen grauen Kasten. In diesem grauen Kasten befindet sich der klickbare Schriftzug See latest date (zu Deutsch: siehe neuestes Datum ). Klickt ihr hierauf, schiebt sich aus dem unteren Bildschirmrand eine Bildergalerie hoch. Siehe Bild 2.

USA vs. Deutschland

Eine Einschränkung für deutsche Userinnen und User gibt es jedoch – denn: Hierzulande ist die Funktion nur sehr begrenzt nutzbar. Aber wieso? Um euch das zu veranschaulichen, habe ich mich den drei am stärksten frequentierten Bahnhöfen in Deutschlands angenommen: den Hauptbahnhöfen in Hamburg, Frankfurt und München.

Kontrastiert habe ich das mit den drei am stärksten besuchten Zugstationen in den USA: die Penn Station in New York City, die Washington Union Station in Washington und der 30th Street Station in Philadelphia.

Street View in Deutschland

Es folgen die größten Hauptbahnhöfe Deutschlands bei Google Street View in Zahlen:

Hauptbahnhof Hamburg: Die Aufnahmen des Bahnhofsplatzes sind auf den März 2010 datiert. Neuere oder ältere Aufnahmen gibt es keine.

Die Aufnahmen des Bahnhofsplatzes sind auf den März 2010 datiert. Neuere oder ältere Aufnahmen gibt es keine. Hauptbahnhof Frankfurt: Hier sind die Aufnahmen des Bahnhofsplatzes sogar auf den Juli 2008 datiert. Zeitlich vor- oder zurückspringen ist auch hier nicht möglich.

Hier sind die Aufnahmen des Bahnhofsplatzes sogar auf den Juli 2008 datiert. Zeitlich vor- oder zurückspringen ist auch hier nicht möglich. Hauptbahnhof München: Ein Datum: Juli 2008. Für den davor oder dahinter liegenden Zeitraum sind keine Google Street View verfügbar.

Street View made in USA

Es treten an: Die größten Hauptbahnhöfe der USA, wieder via Google Street View - und wieder lasse ich Zahlen sprechen:

Penn Station in New York: Ihr springt auf dem Zeitstrahl hin und her zwischen den Jahren: 2022, 2021, 2019, 2017, 2016, 2014, 2013, 2011 und 2009.

Ihr springt auf dem Zeitstrahl hin und her zwischen den Jahren: 2022, 2021, 2019, 2017, 2016, 2014, 2013, 2011 und 2009. Washington Union Station: Auswählbar sind die Jahre: 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2014, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007.

Auswählbar sind die Jahre: 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2014, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007. 30th Street Station in Philadelphia: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2009, 2007

Patrick Poti Mein Fazit nach dem kurzen Experiment: Welches Land das Duell Die Google-Street-View-tauglichsten Hauptbahnhöfe gewinnt, ist klar. Die Antwort lautet: Nicht-Deutschland.



Aber vielleicht ist das nur ein Etappensieg?



Für den Moment jedenfalls lege ich die Gewinner-Medaille dem Land der Super-Size-Getränke, des Hurra-Patriotismus und Mickey-Maus um! Tja, armes Deutschland, du mit deinen regulär dimensionierten Getränken und dem uncoolen Mickey-Abklatsch Fix und Foxi – du musst in der Google Street View Challenge abstinken. Leider wahr.

Weitere Handreichung: Wer eine detaillierte Anleitung zum Aufrufen der Funktion beispielsweise übers Smartphone sucht, der findet bei Kollege Nelson Aguilar von cnet.com eine Schritt-für-Schritt-Aufschlüsselung.

Welche Erfahrung habt ihr mit Google Street View gemacht? Lässt sich euer Heimatort, euer heißester Hotspot, euer liebstes Urlaubsziel mit Street View nicht nur anzeigen – sondern dürft ihr auch entlang des Zeitstrahles zurückwandern? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie eure Reiseroute auf Street View aussieht – egal, ob geografisch oder chronometrisch.