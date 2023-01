Zu heiße Grafikkarten: AMD hat offenbar ein gewaltiges Problem und eine Lösung ist nicht in Sicht

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Berichten über Probleme mit zu heißen Grafikkarten von AMD. Konkret geht es um die beiden neuen Modelle Radeon RX 7900 XTX und RX 7900 XT. Demnach werden die Referenzdesigns im sogenannten Hotspot so heiß, dass sie anfangen zu throtteln, sich also automatisch herunterzutakten und die Leistungsaufnahme drosseln.

Ein Reddit-Nutzer, der sich selbst als leitender Entwickler der neuen Radeons ausgibt, bestätigte vor wenigen Tagen die Probleme und wies darauf hin, dass es zwar womöglich eine Lösung per Firmwareupdate geben könnte, sicher sei er sich jedoch nicht.

Der deutsche Youtuber und Extrem-Overclocker Roman der8auer Hartung bringt in einem aktuellen Beitrag etwas Klarheit in die Diskussion (das Video haben wir weiter unten im Text für euch eingebettet). Demnach sei das Problem mit der Hitzeentwicklung viel größer, als bislang angenommen.

Was ist das Problem mit RX 7900 XTX und RX 7900 XT?

Sobald die Karten horizontal verbaut sind – und das ist der Normalfall – kommt es zu dem rasanten Temperaturanstieg und dem Throttling. In vertikaler Position, wie es bei offenen Aufbauten und Testsystemen oftmals der Fall ist, tritt das jedoch nicht ein.

Die Spur führt also direkt zur Kühlung. Bisherige Vermutungen, die von einem zu geringen Anpressdruck des Kühlkörpers ausgehen, kann Roman jedoch nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil sogar. Nach einer Woche und Tests mit verschiedenen Karten, die ihm von betroffenen Nutzern zugesendet wurden, gibt es seiner Ansicht nach nur eine einzige mögliche Erklärung:

Die sogenannte Vapor-Chamber der Referenzdesigns müsse grundlegend falsch konstruiert sein, weshalb die Kühlflüssigkeit darin nicht ordnungsgemäß zirkulieren könne. In einem kommenden Video will er die Vapor-Chamber deshalb aufschneiden und den endgültigen Beweis für seine Hypothese erbringen.

Wie viele Karten könnten betroffen sein?

Roman zufolge sind nicht nur die Referenzdesigns von AMD selbst, sondern auch alle Partnermodelle, die den Referenzkühler verwenden, betroffen oder zumindest anfällig für die Hitzeentwicklung. Wir reden hier also potenziell von zigtausenden Grafikkarten. Seiner Ansicht nach ist es mit einem simplen RMA-Verfahren daher nicht getan. AMD müsse wohl eher eine Rückrufaktion starten:

Woher wisst ihr, ob eure Karte betroffen ist?

Wenn ihr entweder die Radeon RX 7900 XTX oder die RX 7900 XT besitzt, könnt ihr das Problem beispielsweise mit dem Tool GPU-Z identifizieren. Unter Sensors werden euch sämtliche relevanten Metriken eingeblendet. Auffällig sind Taktraten von um die 2.400 MHz unter Last bei gleichzeitiger Lüfterumdrehung von Pi mal Daumen 2.700 RPM.

Eindeutig problematisch ist eine Hotspot-Temperatur von 110 Grad dann, wenn gleichzeitig die GPU Temperatur lediglich um die 70 Grad beträgt (bei 90 Grad GPU Temperatur sind 110 Grad Hotspot und Throttling normal). Die GameStar-Redaktion hat derweil geteilte Ansichten zu den neuen Grafikkarten:

Seid ihr von den Problemen betroffen? Glaubt ihr, AMD wird eine Rückrufaktion starten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!