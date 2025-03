Anders als die meisten Handys: Nothing zeigt das Phone 3a und das Phone 3a Pro

Der englische Hardware-Hersteller Nothing hat die neue »Phone 3a«-Serie vorgestellt. Wie zuvor, gibt es auch dieses Mal wieder zwei Vertreter.

Akku, Display und Leistung des Phone 3a und des Phone 3a Plus fallen dabei exakt gleich aus. Unterschiede gibt es in erster Linie bei der Kamera. Die Pro-Variante kommt nämlich mit einer Periskop-Tele-Kamera mit dreifach optischem Zoom und optischer Bildstabilisierung.

Die wichtigsten Details der beiden Smartphones:

- Display: 6,77 Zoll, AMOLED, 1.080 x 2.392 Pixel, 387 PPI, 120 Hertz

- Prozessor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

- Akku: 5.000 Milliamperestunden

- Speichervarianten: 8 GB + 128 GB und 12 GB + 256 GB beim 3a, 12 GB + 256 GB beim 3a Pro

Das Phone 3a wird in den Farben Schwarz, Weiß und Blau und je nach Speicherausstattung für 330 Euro beziehungsweise 380 Euro angeboten. Das Phone 3a Pro startet am 11. März, kommt in den Farben Grau und Schwarz und kostet 460 Euro. Kollege Marinus konnte das Pro-Modell vorab schon ausführlich testen.