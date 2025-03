In diesem Charakterditor verbringe ich gerne mehr Zeit als im Spiel - wegen 2 genialen Features

Am 28. März startet inZOI in den Early Access, und Jan hat enormen Spaß mit dem Charaktereditor des neuen Sims-Konkurrenten. Einerseits ist er enorm detailliert und bietet diverse Möglichkeiten. Andererseits verfügt er über zwei einzigartige Features, die man so wohl noch nicht gesehen hat, während man an einem Charakter eines Videospiels schraubt.

Sowohl das Feature des 3D-Druckers als auch die per Prompt generierbaren Texturen sorgen für jede Menge Freude beim Experimentieren. So einen Editor würde sich Jan definitiv häufiger wünschen.

