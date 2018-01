Die Entwickler von Tomorrow Corporation haben einen Nachfolger zu Human Resource Machine angekündigt. Bei 7 Billion Humans handelt es sich um ein Puzzle-Spiel, bei dem der Spieler mithilfe einer Programmiersprache eine Gruppe von Büroarbeitern steuert. Im Vorgänger kontrollierte man auf diese Weise noch einen einzigen Arbeiter.

Die Prämisse des Spiels ist, dass die gesamte Arbeit der Menschen von Robotern übernommen wurde. Dadurch verfügt die Menschheit über kostenlose und unbegrenzte Energie, Reisemöglichkeiten und Nahrung. Trotzdem wünscht sich die Menschheit gut bezahlte Arbeitsplätze. Aus diesem Grund haben die Maschinen ein riesiges Hochhaus gebaut, in dem es für jeden der 7 Milliarden Menschen auf Erden eine Arbeit gibt.

Auf der Steam-Seite des Spiels heißt es, dass über 60 Programmier-Puzzles enthalten sind. Die Programmiersprache wurde neu für das Spiel entwickelt. Wie bereits erwähnt, dient sie dazu, dass man eine größere Gruppe an Büroarbeitern kontrollieren kann.

7 Billion Humans soll bald erscheinen. Ein offizielles Release-Datum wurde noch nicht bekanntgegeben.

