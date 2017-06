A Way Out - Neues Spiel der Brothers-Macher kann nur im Koop gespielt werden

EA stellt im Rahmen der E3-Pressekonferenz das neue Spiel des Indie-Programms EA Originals vor, bei dem kleinere Spiele von unabhängigen Studios gefördert und gepublished werden, wie zum Beispiel letztes Jahr Unravel.

Das nächste Projekt nennt sich A Way Out und ist von den Machern von Brothers: A Tale of two Sons. Dabei handelt es sich um einen kooperativen Gefängnis-Ausbruch, das ausschließlich im Zwei-Spieler-Modus gespielt werden kann. Entweder Online oder über den lokalen Splitscreen-Modus.

Prison Break als Spiel

Das Spiel soll laut der Entwickler viele unterschiedliche Lösungswege anbieten, um gemeinsam aus dem Gefängnis auszubrechen. Die ersten Trailer und Spielszenen erinnern dabei ein wenig an die TV-Serie Prison Break - nur ohne Tätowierungen. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle von Leo und Vincent, zwei Männer, die sich nicht kennen, aber gemeinsam aus dem Knast ausbrechen wollen und auch außerhalb zusammenarbeiten müssen. Verfolgungsjagden mit Autos, Schleichpassagen, Nahkämpfe und auch Schusswechsel werden angedeutet - man wird sich also nicht nur innerhalb des Gefängnis aufhalten.

A Way Out von Hazelight Studios aus Schweden erscheint Anfang 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Zusätzlich zum Reveal-Trailer gibt es auch ein ausführliches Gameplay-Video mit Spielszenen: