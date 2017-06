Das mag für Fans furchtbar ärgerlich sein, aber aus Publisher-Sicht tatsächlich nachvollziehbar: Das Remake von Age of Empires 1 erscheint exklusiv für Windows 10 - und exklusiv im Windows Store. Darüber wurde ja schon im Rahmen der E3-Enthüllung der Definitive Edition spekuliert, jetzt wissen wir's dank einer offiziellen Xbox-Meldung sicher.

Eine Closed Beta zum Echtzeitstrategie-Revival steht auch schon in den Startlöchern, konkrete Fristen (auch zum offiziellen Release) gibts derweil noch nicht. Mit Age of Empires: Definitive Edition dürfte Microsoft so ziemlich das stärkste Flaggschiff in der Hand haben, um den eigenen Store zu bewerben. Bisher wurde das bei diversen Titeln versucht: Quantum Break, Halo Wars 2, Forza Horizon 3, Gears of War.

Allerdings reagierten Spieler durchaus gemischt auf die Store-Bindung - besonders bei Call of Duty: Infinite Warfare war der Aufschrei groß, weil die Steam- und Microsoft-Communitys auf getrennten Servern abgewickelt wurden und deshalb nicht miteinander und gegeneinander spielen konnten.

Besteht doch noch Hoffnung?

Stichwort Steam: Es kann natürlich sein, dass Age of Empires letztlich auch für Valves Plattform erscheint. Das war bei Quantum Break der Fall, und auch Halo Wars 1 hat seinen Weg dorthin gefunden. Bei so einem starken First-Party-Titel zweifeln wir das aktuell allerdings an.

