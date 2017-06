Age of Empires: Definitive Edition - Der Echtzeitklassiker kehrt in 4K zurück

Zum 20. Geburtstag von Age of Empires hat Microsoft auf der E3 die Definitive Edition des ersten Teils angekündigt, in der die pixelige Echtzeit-Antike von einst in 4K-Pracht und mit vielen modernen Komfort-Features wiederaufersteht. Age of Empires: Definitive Edition soll noch dieses Jahr erscheinen, ein genauer Release-Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

4K-Grafik, neue Zoomstufen, ein komplett neu eingespielter Soundtrack und die bereits erwähnten Komfort-Features wie Online-Multiplayer über Microsofts Xbox-Live-Service sollen laut Adam Isgreen, dem Creative Director von Microsoft Studios auch neuen Spielern einen Einstieg in die ehrwürdige Strategiereihe ermöglichen.

Die Definitive Edition von Age of Empires enthält nicht nur das aufpolierte Hauptspiel von 1997, sondern auch das Addon Rise of Rome, das 1998 erschien. Außerdem laut Entwickler mit dabei: die alten Kampagnen sowie ein spezieller »Classic Mode«, der das Spielerlebnis von 1997 originalgetreu abbilden soll.

Age-Fans können sich ab sofort unter www.ageofempires.com für die Multiplayer-Beta anmelden, die bald starten sollen - die Seite hat allerdings gerade mit einem starken Ansturm zu kämpfen.

Aufstieg und Fall von Age of Empires, Teil 1: Der Genre-König aus dem Nichts

Aufstieg und Fall von Age of Empires, Teil 2: Vom Epos zur App