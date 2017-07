In der Age of Empires: Definitive Edition wird nicht nur die Grafik auf 4K hochpoliert, auch die Kampagne des Echtzeit-Strategie-Klassikers soll überarbeitet werden. Allerdings versprechen die Entwickler, dass sie nichts an der Qualität des Originals verändern werden. Stattdessen soll die gesamte Präsentation moderner und die Erzählung historisch korrekter werden.

Wie Cedric Van de Sande, der Lead Designer der Kampagne von Age of Empires, auf der Spiele-Homepage verrät, musste die Story der Definitive Edition an heutige Standards angepasst werden.

So wurde zum Beispiel die Präsentation verbessert, sodass die neuen HD-Hintergrundgrafiken auch in der Kampagne ihren Platz finden. Zudem wurden die Handlungsstränge innerhalb der Kampagnen weiter ausgearbeitet und ein vollständig vertonter Erzähler begleitet neuerdings die Geschehnisse.

Fans des 20 Jahre alten Originals sollten sich aber keine Sorgen machen. Laut Van de Sande bleibt das Gefühl von früher erhalten und gleichzeitig soll die Kampagne zugänglicher und unterhaltsamer als zuvor werden.

"The new campaigns retain that original "feel" that will keep them recognizable to the nostalgic crowd of longtime players while providing a better experience across the board than the original campaigns did."