Hinweis:



Aufgrund des anhaltenden Mining-Hypes sind viele beliebte Grafikkarten komplett ausverkauft und die Preise einiger Modelle haben sich teilweise enorm erhöht, oft bei gleichzeitig sehr schlechter Verfügbarkeit. Daher kostet die Radeon RX 560 Pulse 4GD5 von Sapphire zum Testzeitpunkt mindestens 140 Euro statt ehemals rund 120 Euro und ist nur bei sehr wenigen Händlern überhaupt vorrätig. Wann genau sich die Situation wieder entspannt, ist derzeit schwer abzuschätzen, auch die Hersteller selbst können dazu zum Testzeitpunkt noch keine genauen Angaben machen.



Wer sich fragt, was eine Krypto-Währung überhaupt ist und was es mit dem aktuellen Mining-Hype auf sich hat, dem empfehlen wir unseren Übersichtsartikel: Krypto-Mining – Was ist das und wie funktioniert es?