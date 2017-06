Anthem - 10 Jahre lang neue Inhalte für die Marke geplant

Dass Anthem schon vor der offiziellen Ankündigung unter der Hand mit Destiny verglichen wurde, sorgt zumindest in unserer GameStar-Community für teils negative Stimmung gegenüber Biowares neuem Sci-Fi-Projekt: »Bitte macht keinen seelenlosen Grind-Shooter«, tönt es aus dem sonoren Bereich der Kommentar-Region. Auch Kollege Maurice kritisiert die erste Gameplay-Präsentation von Anthem: Bioware spiele nicht die eigenen Stärken aus.

Natürlich sollte man den Teufel nicht so früh an die Wand malen (Anthem könnte sich als sehr eigenständige und gute Erfahrung entpuppen) - aber zumindest eine Ankündigung der E3-Streams erinnert ebenfalls frappierend an Activisions Destiny: EA rechnet mit einem zehnjährigen Content-Plan. EAs Executive Vice President Patrick Soderlund wörtlich:

"Anthem ist ein soziales Spiel, wo man als Spieler gemeinsam mit Freunden zu großen Abenteuern aufbricht - und dabei einen Haufen Quests erledigt. Wir arbeiten an dem Projekt seit nunmehr vier Jahren, und sobald es dann im kommenden Jahr mal erschienen ist, liegt eine zehnjährige Reise vor uns."

Ganz ähnlich sahen die Zukunftspläne von Destiny aus, die im Rahmen eines Gerichtsverfahrens offen gelegt werden mussten. 10 Jahre wollte man die Marke mit neuen Inhalten befüttern - der anstehende Release von Destiny 2 zeigt, dass Activision diesem Vertrag auch nachkommt.

Auf der anderen Seite ist ein zehnjähriges Content-Abkommen auch keine absolute Seltenheiten in einer Branche, in der jedes große Franchise über viele Jahre durch neue Ablegern weiterlebt. Trotzdem kann man unabhängig von der eigenen Meinung zumindest eine Info mitnehmen: EA hat sehr große Pläne mit Anthem - und wird extrem viel Aufwand betreiben, so eine brandneue Marke unter den Spielern populär zu machen.

