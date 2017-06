GameStar-Podcast - Folge 9: E3 2017 - Die große Messe-Autopsie

Tatort Los Angeles: Die E3 2017 ist vorbei, und in der Podcast-Leichenhalle der GameStar werden die Skalpelle gewetzt: Zeit für die fachgerechte Messe-Autopsie! Michael Graf, Dimitry Halley und Maurice Weber sezieren die E3, wühlen in ihren Eingeweiden und finden ein für allemal heraus, was da eigentlich in L.A. passiert ist. War es eine gute Messe oder können wir nur noch ihr Ableben feststellen? Wir wiegen Highlights und Enttäuschungen gegeneinander auf, plaudern über weinende Männer sowie explodierende Köpfe und heben die wundervolle Feindschaft zwischen Maurice und Dimi auf eine neue Stufe.

Vor allem geht's natürlich um Spiele, Spiele, Spiele. Was ist denn nun mit Anthem, der - nach unseren Artikel-Abrufzahlen - interessantesten Neuankündigung der Messe? Reicht es, was Bioware da gezeigt hat, oder ist Anthem doch nur ein hübscheres Destiny 2? Warum dreht Maurice durch, wenn Microsoft das 4K-Remaster eines 20 Jahre alten Echtzeit-Strategiespiels ankündigt? Was mag Micha so sehr an Assassin's Creed: Origins und überhaupt an Singleplayer-Spielen? Und welche großen Gefühle verdankt Dimi einer einzelnen Zahl (!) in einem Livestream?

Und wird Beyond Good & Evil 2 eigentlich das neue No Man's Sky? Nein, natürlich nicht. Oder doch?

